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Глава Ростуризма не исключила отмены справок на коронавирус для отдыхающих в санаториях

Этот вопрос обсуждается с Роспотребнадзором, рассказала Зарина Догузова
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© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

ТАСС, 23 июня. Ростуризм обсуждает с Роспотребнадзором возможность отмены обязательных справок на коронавирус для отдыхающих в санаториях, заявила глава ведомства Зарина Догузова в эфире программы "Док-ток" на Первом канале.

"И мы. и Роспотребнадзор <...> работаем, буквально вчера вечером с коллегами общались. Я уверена, что коллеги нас поддержат, и до конца недели уйдет это требование обязательной справки", - сказала она.

О необходимости справок об отсутствии коронавируса и о санэпидокружении для заезда в санаторий ранее говорилось в рекомендациях Роспотребнадзора. Это требование, как заявляла ТАСС председатель правления Ассоциация отельеров АМОС (объединяет отельеров Сочи и Краснодарского края) Валентина Богданова, в некоторых случаях приводит к отменам забронированных поездок. 

Теги
РоссияДогузова, Зарина Валерьевна
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