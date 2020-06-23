Глава Ростуризма не исключила отмены справок на коронавирус для отдыхающих в санаториях

ТАСС, 23 июня. Ростуризм обсуждает с Роспотребнадзором возможность отмены обязательных справок на коронавирус для отдыхающих в санаториях, заявила глава ведомства Зарина Догузова в эфире программы "Док-ток" на Первом канале.

"И мы. и Роспотребнадзор <...> работаем, буквально вчера вечером с коллегами общались. Я уверена, что коллеги нас поддержат, и до конца недели уйдет это требование обязательной справки", - сказала она.

О необходимости справок об отсутствии коронавируса и о санэпидокружении для заезда в санаторий ранее говорилось в рекомендациях Роспотребнадзора. Это требование, как заявляла ТАСС председатель правления Ассоциация отельеров АМОС (объединяет отельеров Сочи и Краснодарского края) Валентина Богданова, в некоторых случаях приводит к отменам забронированных поездок.