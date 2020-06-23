Внука экс-губернатора Хабаровского края, совершившего ДТП в пьяном виде, госпитализировали

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Внука бывшего губернатора Хабаровского края Игоря Ишаева, арестованного за вождение автомобиля в нетрезвом виде и без водительского удостоверения, госпитализировали из-за обострения хронического заболевания. Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.

"Как сообщили нам в спецприемнике, Ишаев госпитализирован. Это не связано с ДТП или арестом, это связано с обострением его хронического заболевания", - сказал он.

18 июня мировой участок №377 Пресненского суда Москвы арестовал Игоря Ишаева на 12 суток. Он признан виновным по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ ("Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами").

17 июня Ишаев, находившийся за рулем Porsche Panamera, врезался в две другие машины неподалеку от Ваганьковского кладбища в Москве. В ДТП никто не пострадал.