Мотопробег в рамках парада Победы впервые пройдет в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Колонна из 500 мотоциклистов впервые проедет в рамках парада в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, сообщил в среду вице-губернатор города Владимир Кириллов.

"После парада на Дворцовой площади состоится прохождение пеших расчетов по Невскому проспекту Садовой улицы. За ними проедет колонна из 500 мотоциклистов. По Невскому проспекту раньше прохода не было, только был парад на Дворцовой площади", - рассказал Кириллов в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Заместитель председателя городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Игорь Любченко добавил, что из-за мотопробега будет перекрыта часть Васильевского острова, также движение перекроют на Невском проспекте.

"Салют будет на Петропавловской крепости, 30 залпов, но не будет фейерверка. Салют лучше посмотреть, конечно, по телевизору дома. Потому что фейерверка не будет, смысла выходить на набережную никакого нет. Время его проведения - 23:00", - добавил Кириллов. Он отметил, что метро в день парада будет работать в прежнем режиме, до 22:00.

Ранее в пресс-службе Западного военного округа сообщали, что в параде в Петербурге 24 июня примут участие 4,8 тыс. человек. В воздушной части парада будет задействовано 30 единиц авиатехники. Также зрители увидят более 100 единиц наземной военной техники, в том числе танки Т-72Б3, зенитные ракетные системы С-400, самоходные артиллерийские установки "Мста-С" и оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М".