СМИ: личные данные бизнес-пользователей Twitter оказались под угрозой

ТАСС, 23 июня. Администрация американской соцсети Twitter сообщила об обнаружении проблемы в работе сервиса, в результате которой к персональным данным некоторых пользователей сервиса могли получить доступ сторонние лица. Об этом во вторник сообщила британская вещательная корпорация Би-би-си.

По ее сведениям, это следует из электронного письма администрации Twitter, которое она отправила ряду клиентов. Проблема коснулась именно бизнес-пользователей соцсети, которые используют рекламные и аналитические платформы сервиса микроблогов. Отмечается, что персональные данные, оказавшиеся под угрозой, включают в себя адрес электронной почты, номера телефонов и последние цифры номеров кредитных карт. Об этой неполадке специалистам соцсети стало известно 20 мая, ее уже удалось устранить.

Сотрудники технического отдела компании сообщили, что на данный момент нет никаких доказательств того, что информацией смогли завладеть посторонние.

Руководство сервиса в письме принесло свои извинения пользователям.