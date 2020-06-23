Медики станут почетными гостями на параде Победы в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Медицинских работников в числе почетных гостей пригласили на парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, который пройдет в Санкт-Петербурге 24 июня. Гостей рассадят с учетом социальной дистанции, для зрителей доступ на площадь закроют, сообщил во вторник вице-губернатор города Владимир Кириллов.

"720 гостей будут присутствовать на трибунах, обычно у нас присутствуют 1, 5 тыс. человек. <…> В числе почетных гостей будут приглашены ветераны военной службы, руководящий состав Западного военного округа Санкт-Петербурга, и особое место в этом году будет выделено для медработников - непосредственно тех, которые находились в эпицентре борьбы с коронавирусом. Их будет порядка 70 человек", - рассказал Кириллов в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Он также добавил, что на парад приглашены 220 ветеранов Великой Отечественной войны. По словам Кириллова, за ними осуществляют медицинский контроль, провели тесты на коронавирус и организуют доставку до места парада.

"Будут выполнены все требования Роспотребнадзора, будет измеряться температура на входе. Обязательно маски, перчатки, продезинфицированы будут все трибуны. Рассадка гостей будет осуществляться с учетом необходимой социальной дистанции. Доступ граждан на Дворцовую площадь будет закрыт, как и на прилегающие территории", - отметил вице-губернатор.

Ранее в пресс-службе Западного военного округа сообщали, что в параде в Петербурге 24 июня примут участие 4,8 тыс. человек. В воздушной части парада будет задействовано 30 единиц авиатехники. Также зрители увидят более 100 единиц наземной военной техники, в том числе танки Т-72Б3, зенитные ракетные системы С-400, самоходные артиллерийские установки "Мста-С" и оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М".

Парады в честь 75-летия Победы пройдут 24 июня в 28 городах России, в том числе городах-героях и городах, где дислоцированы штабы военных округов, армий и армейских корпусов, флотов. Во многих других городах предполагается проведение праздничных мероприятий в других форматах, в том числе торжественных шествий. В некоторых регионах из-за эпидемической обстановки власти отказались от проведения шествий либо решили провести парады без зрителей.