В Северной Осетии сохраняются риски распространения новой волны коронавируса

ВЛАДИКАВКАЗ, 23 июня. /ТАСС/. Власти Северной Осетии видят риски распространения в регионе новой волны коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

"В результате проводимых санитарно-карантинных мероприятий эпидемиологическая ситуация в Северной Осетии находится под контролем. Однако риски новой волны распространения остаются. Об этом глава республики Вячеслав Битаров заявил на совещании Оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

По данным специалистов, темпы распространения коронавирусной инфекции удалось стабилизировать, постепенно снижается уровень госпитализации ковид-положительных пациентов. Ардонская и Пригородная районные больницы, работающие с пациентами с COVID-19, постепенно переходят на работу в обычном режиме. После выписки больных и проведения дезинфекции помещений вернуться к штатному режиму сможет и Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи. Основным стационаром для лечения инфицированных пациентов будет республиканская клиническая больница.

Однако глава республики призвал членов оперативного штаба продолжить усиленную работу, чтобы не допустить нового всплеска заболеваемости. Он отметил необходимость вести разъяснительную работу с населением республики по соблюдению мер личной профилактики.

За сутки в Северной Осетии коронавирус подтвержден у 28 жителей. Всего зафиксировано 3 854 случая заболевания. Из всех подтвержденных на сегодняшний день в республике случаев 3 354 человека выздоровели, 3 370 проходят лечение амбулаторно, 16 - в больницах, 66 скончались. Всего на самоизоляции под медицинским наблюдением в республике остаются 484 человека.