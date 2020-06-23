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Голосование по поправкам в конституцию

Комиссия Думы направила в прокуратуру материалы о попытках иноСМИ повлиять на голосование

В числе таких СМИ радиостанции "Голос Америки" и "Немецкая волна", телеканал "Настоящее время", "Радио Свобода" и его региональные проекты - "Север.Реалии", "Сибирь.Реалии", "Крым.Реалии", "Idel.Реалии", "Радио Азатлык"

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ направила в Генпрокуратуру РФ материалы о попытках ряда иностранных СМИ повлиять на ход общероссийского голосования по поправкам к конституции, сообщил во вторник глава комиссии Василий Пискарев.

"Мы проводим мониторинг и изучаем поступающую информацию о публикации недостоверных сообщений в СМИ и социальных сетях. Первые обобщенные данные о выявленных случаях системного тиражирования дезинформации мною уже направлены в Генеральную прокуратуру", - приводит слова Пискарева его пресс-служба.

В числе зарубежных СМИ, "отметившихся тенденциозными пропагандистскими публикациями", Пискарев назвал радиостанции "Голос Америки" и "Немецкая волна", телеканал "Настоящее время", "Радио Свобода" и его региональные проекты - "Север.Реалии", "Сибирь.Реалии", "Крым.Реалии", "Idel.Реалии", "Радио Азатлык".

По его словам, комиссия уделяет особое внимание публикациям в СМИ и на ресурсах неправительственных организаций, финансируемых из бюджетов иностранных государств, а также изучает информацию об "инспирируемых из-за рубежа провокациях и намеченных на день голосования акциях с участием выпускников зарубежных тренингов".

Теги
РоссияГолосование по поправкам в конституцию
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