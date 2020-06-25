ЕГЭ-2020: как будут проходить экзамены в этом году

Пробные испытания организуют 29 и 30 июня. Эксперты проверят, насколько пункты и порядок проведения экзаменов безопасны для здоровья участников. Пробные ЕГЭ включены в общее расписание, но пройдут без школьников.

Основные экзамены начнутся 3 июля. ЕГЭ по русскому языку планируется провести в два дня — 6 и 7 июля, чтобы исключить большое скопление школьников.

Для тех учеников, у которых совпали даты экзаменов и кто по болезни или другой уважительной причине пропустил свою дату, предусмотрены резервные дни: 24 июля — по всем предметам, кроме русского и иностранных языков, 25 июля — по всем учебным предметам.

Выпускники прошлых лет в этом году будут допущены к ЕГЭ в основные сроки (раньше они сдавали экзамены досрочно или в резервные дни основного периода).