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ЕГЭ-2020: как будут проходить экзамены в этом году

© Кирилл Кухмарь/ТАСС

Из-за пандемии единые государственные экзамены в этом году проведут позднее, чем обычно. Порядок организации прописали Минпросвещения и Роспотребнадзор с учетом рисков распространения коронавирусной инфекции. Рассказываем, как будут проходить ЕГЭ и когда станут известны их результаты в этом году.

Когда пройдет основной период ЕГЭ?

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Пробные испытания организуют 29 и 30 июня. Эксперты проверят, насколько пункты и порядок проведения экзаменов безопасны для здоровья участников. Пробные ЕГЭ включены в общее расписание, но пройдут без школьников.

Основные экзамены начнутся 3 июля. ЕГЭ по русскому языку планируется провести в два дня — 6 и 7 июля, чтобы исключить большое скопление школьников.

Для тех учеников, у которых совпали даты экзаменов и кто по болезни или другой уважительной причине пропустил свою дату, предусмотрены резервные дни: 24 июля — по всем предметам, кроме русского и иностранных языков, 25 июля — по всем учебным предметам.

Выпускники прошлых лет в этом году будут допущены к ЕГЭ в основные сроки (раньше они сдавали экзамены досрочно или в резервные дни основного периода).

Как будут проходить экзамены

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В этом году ЕГЭ не является обязательным, его сдают только те ученики, которые собираются поступать в вуз. Математику базового уровня из числа предметов ЕГЭ в 2020 году исключили.

Экзамены будут проходить очно, но с соблюдением мер против распространения коронавируса. Пункты проведения предварительно продезинфицируют и оборудуют дозаторами с антисептиками. На входе будут дежурить медики, они проверят температуру школьников и организаторов и будут отслеживать наличие симптомов ОРВИ. В аудиториях участников рассадят на расстоянии 1,5 м. 

Проходить перед ЕГЭ тест на коронавирус выпускникам не потребуется. Нужно ли школьникам надевать маски и перчатки, решат регионы, но Роспотребнадзор рекомендует всем быть в средствах индивидуальной защиты. Для организаторов это обязательное требование. 

Если выпускник находится на самоизоляции из-за контакта с заболевшими COVID-19, он может сдать экзамен в резервные дни, предоставив справку из медицинской организации.

Общественным наблюдателям не рекомендовано находиться в аудиториях, будет проводиться онлайн-наблюдение. Выявлять нарушения планируют также с помощью технологии поведенческого анализа. В этом году ее протестируют в нескольких регионах.

Что делать тем, кто хочет пересдать ЕГЭ?

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Пересдать экзамены для улучшения результата нынешние выпускники смогут только на следующий год. Это правило касается всех предметов, даже если участник не набрал минимальный пороговый балл.

Вторая волна ЕГЭ состоится в августе только для тех, кто по уважительной причине не смог сдать экзамен в июле. Расписание дополнительного периода составлено с учетом сроков приемной кампании в вузах. Даты экзаменов такие:

3 августа — география, литература, информатика, биология, история и устная часть экзамена по иностранным языкам;

5 августа — русский язык;

7 августа — обществознание, химия, физика, профильная математика и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам;

8 августа — резервный день по всем предметам.

 

Что делать после оглашения результатов?

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Проверку работ основного периода ЕГЭ планируется завершить к 1 августа, дополнительного периода — к 15 августа. 

Подать документы в вуз выпускники смогут еще до начала ЕГЭ — с 20 июня. После экзаменов результаты автоматически передадут в вузы и начнется отбор. Последний день приема документов — 18 августа. Списки поступивших должны быть размещены на официальном сайте вуза 19 августа.  

Направить документы абитуриенты могут одним из четырех способов:

  • дистанционно с помощью нового сервиса "Поступление в вуз онлайн" на портале госуслуг. Такой порядок приема будет действовать в 54 российских университетах;
  • через электронную систему вуза;
  • по почте;
  • лично, если позволяет эпидемическая обстановка в регионе.
Полезные сервисы для учеников

Школы и образовательные центры подготовили для участников ЕГЭ сервисы, которые помогут оценить свой уровень знаний и восполнить пробелы накануне экзамена.

Например, в ТемоЦентре разработали чат-бота для заданий по информатике. Каждый день в 10 утра на страницах Клуба учителей информатики в соцсетях публикуются три задачи ЕГЭ повышенной сложности. Школьник может направить ответы боту и оперативно получить обратную связь. Бот скажет, правильно ли решена задача и над какими ошибками нужно поработать.  

Проверить уровень подготовки можно с помощью онлайн-диагностики от Московского центра качества образования. Процедура бесплатная, пройти ее может любой желающий. Для этого нужно зарегистрироваться, а также иметь компьютер и мобильный телефон с веб-камерой. Школьник будет решать задания, а сервис — анализировать его действия по видео и сообщать о возможных нарушениях наблюдателю. Результаты работы появятся на следующий день в личном кабинете участника. Подробно об условиях прохождения можно узнать здесь.

Для психологической поддержки появился проект "Будь готов!" Городского психолого-педагогического центра. Выпускников научат быстро снимать напряжение и концентрировать внимание на задании. В видеоподкасте "5 вопросов психологу" каждый может задать вопрос специалисту и получить совет.

 

Продолжение

 

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