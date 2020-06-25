ЕГЭ-2020: как будут проходить экзамены в этом году

Из-за пандемии единые государственные экзамены в этом году проведут позднее, чем обычно. Порядок организации прописали Минпросвещения и Роспотребнадзор с учетом рисков распространения коронавирусной инфекции. Рассказываем, как будут проходить ЕГЭ и когда станут известны их результаты в этом году.
Когда пройдет основной период ЕГЭ?
Пробные испытания организуют 29 и 30 июня. Эксперты проверят, насколько пункты и порядок проведения экзаменов безопасны для здоровья участников. Пробные ЕГЭ включены в общее расписание, но пройдут без школьников.
Основные экзамены начнутся 3 июля. ЕГЭ по русскому языку планируется провести в два дня — 6 и 7 июля, чтобы исключить большое скопление школьников.
Для тех учеников, у которых совпали даты экзаменов и кто по болезни или другой уважительной причине пропустил свою дату, предусмотрены резервные дни: 24 июля — по всем предметам, кроме русского и иностранных языков, 25 июля — по всем учебным предметам.
Выпускники прошлых лет в этом году будут допущены к ЕГЭ в основные сроки (раньше они сдавали экзамены досрочно или в резервные дни основного периода).
Как будут проходить экзамены
В этом году ЕГЭ не является обязательным, его сдают только те ученики, которые собираются поступать в вуз. Математику базового уровня из числа предметов ЕГЭ в 2020 году исключили.
Экзамены будут проходить очно, но с соблюдением мер против распространения коронавируса. Пункты проведения предварительно продезинфицируют и оборудуют дозаторами с антисептиками. На входе будут дежурить медики, они проверят температуру школьников и организаторов и будут отслеживать наличие симптомов ОРВИ. В аудиториях участников рассадят на расстоянии 1,5 м.
Проходить перед ЕГЭ тест на коронавирус выпускникам не потребуется. Нужно ли школьникам надевать маски и перчатки, решат регионы, но Роспотребнадзор рекомендует всем быть в средствах индивидуальной защиты. Для организаторов это обязательное требование.
Если выпускник находится на самоизоляции из-за контакта с заболевшими COVID-19, он может сдать экзамен в резервные дни, предоставив справку из медицинской организации.
Общественным наблюдателям не рекомендовано находиться в аудиториях, будет проводиться онлайн-наблюдение. Выявлять нарушения планируют также с помощью технологии поведенческого анализа. В этом году ее протестируют в нескольких регионах.
Что делать тем, кто хочет пересдать ЕГЭ?
Пересдать экзамены для улучшения результата нынешние выпускники смогут только на следующий год. Это правило касается всех предметов, даже если участник не набрал минимальный пороговый балл.
Вторая волна ЕГЭ состоится в августе только для тех, кто по уважительной причине не смог сдать экзамен в июле. Расписание дополнительного периода составлено с учетом сроков приемной кампании в вузах. Даты экзаменов такие:
3 августа — география, литература, информатика, биология, история и устная часть экзамена по иностранным языкам;
5 августа — русский язык;
7 августа — обществознание, химия, физика, профильная математика и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам;
8 августа — резервный день по всем предметам.
Что делать после оглашения результатов?
Проверку работ основного периода ЕГЭ планируется завершить к 1 августа, дополнительного периода — к 15 августа.
Подать документы в вуз выпускники смогут еще до начала ЕГЭ — с 20 июня. После экзаменов результаты автоматически передадут в вузы и начнется отбор. Последний день приема документов — 18 августа. Списки поступивших должны быть размещены на официальном сайте вуза 19 августа.
Направить документы абитуриенты могут одним из четырех способов:
- дистанционно с помощью нового сервиса "Поступление в вуз онлайн" на портале госуслуг. Такой порядок приема будет действовать в 54 российских университетах;
- через электронную систему вуза;
- по почте;
- лично, если позволяет эпидемическая обстановка в регионе.
Школы и образовательные центры подготовили для участников ЕГЭ сервисы, которые помогут оценить свой уровень знаний и восполнить пробелы накануне экзамена.
Например, в ТемоЦентре разработали чат-бота для заданий по информатике. Каждый день в 10 утра на страницах Клуба учителей информатики в соцсетях публикуются три задачи ЕГЭ повышенной сложности. Школьник может направить ответы боту и оперативно получить обратную связь. Бот скажет, правильно ли решена задача и над какими ошибками нужно поработать.
Проверить уровень подготовки можно с помощью онлайн-диагностики от Московского центра качества образования. Процедура бесплатная, пройти ее может любой желающий. Для этого нужно зарегистрироваться, а также иметь компьютер и мобильный телефон с веб-камерой. Школьник будет решать задания, а сервис — анализировать его действия по видео и сообщать о возможных нарушениях наблюдателю. Результаты работы появятся на следующий день в личном кабинете участника. Подробно об условиях прохождения можно узнать здесь.
Для психологической поддержки появился проект "Будь готов!" Городского психолого-педагогического центра. Выпускников научат быстро снимать напряжение и концентрировать внимание на задании. В видеоподкасте "5 вопросов психологу" каждый может задать вопрос специалисту и получить совет.