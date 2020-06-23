Умер заслуженный художник России Николай Силаев

ОРЕЛ, 23 июня. Заслуженный художник Российской Федерации Николай Силаев, чьи работы украшают скверы и улицы Орловской области и многих других регионов России, умер на 69-м году жизни. Об этом во вторник сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

"Орловщина, изобразительное искусство и вся сфера культуры региона понесли невосполнимую утрату. На 69-м году жизни скончался Силаев Николай Яковлевич - Заслуженный художник Российской Федерации, живописец, график, член Союза художников России", - говорится в сообщении.

На его счету более 50 персональных выставок, рассказали в пресс-службе правительства Орловской области. Работы хранятся в музеях России и частных отечественных и зарубежных коллекциях.

Силаев родился в Глазуновском районе Орловской области 22 декабря 1951 года. Он окончил художественно-графический факультет Орловского государственного педагогического института - сейчас Орловский государственный университет им. И. С. Тургенева, отделение монументально-декоративной живописи Харьковского художественно-промышленного института. С 1980 года член Союза художников, в 1988-1990 годах был председателем Орловской организации Союза художников. Художник награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, бронзовой медалью Академии художеств РФ, Золотой и Серебряной медалями Союза художников России.