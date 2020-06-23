{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Ненецком округе 25 июня откроются массажные салоны и солярии

В регионе также вновь начнут действовать проездные билеты в автобусах

ТАСС, 23 июня. Власти Ненецкого автономного округа (НАО) приняли решение смягчить в регионе ряд ограничительных мер по противодействию коронавирусу. В частности, с 25 июня будут возобновлены индивидуальные экскурсии, а также откроются массажные салоны и солярии, сообщила пресс-служба администрации округа.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"С 25 июня в Ненецком округе будет смягчен ряд ограничительных мер. Возобновятся индивидуальные экскурсии (с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований), откроются тир, массажные салоны и солярии. Кроме того, в автобусах снова будут действовать проездные билеты", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, режим повышенной готовности на территории НАО продолжит действовать до 3 июля. С 22 мая в регионе охраняется масочный режим и обязанность граждан соблюдать режим двухнедельной самоизоляции при прибытии в НАО из других регионов.

Ранее в пресс-службе окружной администрации сообщали, что в округе уже снята часть ограничительных мер. Так, с соблюдением санитарного режима возобновлена работа салонов красоты, тренажерных залов и фитнес-центров, работают общественные бани с парильными отделениями, открыты частные организации дополнительного образования. Также для посетителей открылись теннисные корты и катки.

В НАО зафиксировано 97 случаев заражения коронавирусом, 71 человек выздоровел.

Теги
РоссияАрктика сегодняНенецкий автономный округПандемия коронавируса нового типа
Летние кафе смогут открыться в Самарской области с 26 июня
Каждое заведение перед открытием должно направить в администрацию своего муниципалитета заявление о возобновлении деятельности с согласием соблюдения всех требований
Читать полностью