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Пандемия коронавируса нового типа

В Ивановской области с 25 июня открывают летние кафе

При этом посещение заведений будет возможно только по предварительной записи, а за одним столиком одновременно смогут находиться не более четырех человек

ТАСС, 23 июня. Летние кафе и рестораны открываются с 25 июня в Ивановской области, где переходят на первый этап снятия ограничительных мер, введенных ранее из-за коронавируса. Об этом во вторник сообщает пресс-служба правительства региона.

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"С 25 июня рестораны, кафе и другие стационарные предприятия общественного питания могут приступить к работе на открытых верандах при жестком соблюдении требований регламента", - говорится в сообщении.

По данным правительства региона, посещение летних веранд будет возможно только по предварительной записи, при этом за одним столиком одновременно смогут находиться не более четырех человек.

Ранее в Ивановской области открыли библиотеки, автошколы, разрешили прогулки на свежем воздухе, а также тренировки профессиональных спортсменов на стадионах и в спортзалах.

В настоящий момент в Ивановской области официально подтверждено 4 176 случаев новой коронавирусной инфекции, это на 76 больше, чем сутками ранее. Выздоровели с начала пандемии 2 498 человек, умерли 35 человек.

Теги
РоссияИвановская областьПандемия коронавируса нового типа
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