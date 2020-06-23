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Пандемия коронавируса нового типа

Режим самоизоляции отменяют с 24 июня для жителей Самарской области

В том числе это касается граждан, прибывающих в область из других регионов страны

САМАРА, 23 июня. /ТАСС/. Режим обязательной самоизоляции отменяют с 24 июня для жителей Самарской области и для прибывающих в регион. Об этом во вторник заявил губернатор региона Дмитрий Азаров в своем видеообращении к жителям, которое он разместил в социальной сети Instagram.

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"Сегодня подписал новое постановление по режиму повышенной готовности. Снимаем режим самоизоляции на территории Самарской области, в том числе для граждан, прибывающих из других регионов, за исключением тех случаев, когда им выдано отдельное предписание Роспотребнадзора, это же касается и граждан прибывающих из-за рубежа", - сказал он.

Азаров добавил, что рекомендуется сохранить режим самоизоляции для людей возрастом старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 9,1 млн человек, более 470 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 599 705 случаев заражения, выздоровели 356 429 человек, умерли 8 359. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияАзаров, Дмитрий ИгоревичСамарская областьПандемия коронавируса нового типа
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