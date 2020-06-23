Документы без вести пропавшего бойца в годы войны передали родственникам в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 23 июня. /ТАСС/. Документы о судьбе считавшегося без вести пропавшего в годы Великой Отечественной войны красноармейца Георгия Кокоева передали родственникам, сообщили в региональном отделении ОНФ.

"Активисты Общероссийского народного фронта в Северной Осетии в День памяти и скорби передали родственникам красноармейца Георгия Кокоева папку с документами о его судьбе. Информация о боевом пути и месте захоронения солдата была собрана и направлена в региональное отделение ОНФ "Поисковым движением России", - говорится в сообщении.

Долгое время семье Кокоевых ничего не было известно о судьбе их родственника. В мае 2019 года узнали о работе общественной приемной проекта ОНФ "Судьба солдата" и оставили заявку. Связавшись с краеведами Калужской области, которые на протяжении долгого времени занимаются темой воинских захоронений, поисковикам удалось выяснить место погребения политрука роты 97-й стрелковой дивизии Георгия Кокоева.

"Благодаря проекту "Судьба солдата" я узнала, что мой прадед убит 11 мая 1942 года в районе деревни Дубровка-Лузгачи, где был похоронен изначально. В 50-60 годы братская могила была перенесена в село Которь, где сегодня и покоится его прах. Большое спасибо всем, кто собирал эту информацию", - приводит пресс-служба слова правнучки Дианы Кануковой.