Глава Карачаево-Черкесии сообщил об улучшении эпидобстановки в регионе

ЧЕРКЕССК, 23 июня. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусом в Карачаево-Черкесии улучшается, однако при ухудшении обстановки регион вернется к ограничительным мерам, послабления которых начались с 23 июня, заявил глава республики Рашид Темрезов.

Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам во вторник отметил, что в ряде регионов, в том числе Туве, Карачаево-Черкесии, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах обстановка с коронавирусом остается сложной.

"Говорить о том, что опасность ослабла, совершенно не приходится. Но динамика эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Карачаево-Черкесии в последние дни позволяет нам говорить о том, что наметилась тенденция к улучшению. Роспотребнадзор России рекомендовал республике с 23 июня перейти к первому этапу снятия ограничений. Но мы будем делать это разумно, осторожно, с тщательным анализом ситуации", - написал Темрезов во вторник на своей странице в Instagram.

При этом он призвал жителей республики к коллективной и личной ответственности, отметив, что "если стабилизирующаяся эпидситуация в регионе продемонстрирует отрицательную динамику", власти будут вынуждены снова вернуться к ограничительным мерам. Темрезов пояснил, что Карачаево-Черкесия была в числе регионов, где первые случаи заражения коронавирусом были зафиксированы только в начале апреля, в результате чего эпидемиологический процесс в республике начался позже.

"Система здравоохранения региона испытывает высокие нагрузки. Наши врачи, наши эпидемиологи проделали колоссальную работу для того, чтобы жители могли начать постепенно и крайне осторожно выходить из ограничительного режима. Высокий охват тестированием, резервный коечный фонд и стабильный коэффициент распространения заболевания болезни на уровни единицы - за этим всем стоят бессонные ночи и сложнейшая работа эпидемиологов и работников здравоохранения", - добавил руководитель региона.

С 23 июня в Карачаево-Черкесии открылись магазины непродовольственных товаров площадью до 400 кв. м, салоны красоты, стоматологические клиники, автосервисы, начал работу межмуниципальный транспорт. Обязательным требованием остается соблюдение масочного режима и социального дистанцирования. По информации оперативного штаба по профилактике и противодействию распространения коронавирусной инфекции на территории КЧР, за последние сутки в республике выявили 81 случай заражения коронавирусом, всего в Карачаево-Черкесии зафиксировано 2 983 случая инфицирования, 1 001 житель выздоровел, 11 пациентов умерли.