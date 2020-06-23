Летние кафе смогут открыться в Самарской области с 26 июня

САМАРА, 23 июня. /ТАСС/. Власти Самарской области разрешили возобновить работу летним кафе и открытым верандам заведений общепита с 26 июня при условии соблюдения всех санитарных требований. Об этом во вторник написал губернатор региона Дмитрий Азаров на своей странице в социальной сети Instagram.

"С 26 июня летние кафе, веранды и террасы смогут принимать гостей. Но есть условия, и основное из них - соблюдение строгих санитарных требований", - отметил он.

Азаров добавил, что каждое заведение перед открытием должно направить в администрацию своего муниципалитета заявление о возобновлении деятельности с согласием соблюдения всех требований. "Самый главный контролер - это общественный контролер, поэтому пишите мне о нарушениях, если такие будут", - обратился он к жителям.

Губернатор также уточнил, что с 3 июля начнут работать в полную силу турбазы и базы отдыха. С прошлой недели там уже можно было бронировать места.

"Несмотря на послабления, расслабляться рано. Требования носить маски и соблюдать соцдистанцию в общественных местах остаются в обязательном порядке", - пояснил он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 9,1 млн человек, более 470 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 599 705 случаев заражения, выздоровели 356 429 человек, умерли 8 359. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.