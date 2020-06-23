На пляжах Крыма обеспечат дистанцию между шезлонгами и дезинфекцию инвентаря

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июня. /ТАСС/. Туристы на пляжах Крыма смогут отдыхать без масок, но между шезлонгами должна соблюдаться дистанция от 1,5 м, а весь инвентарь должен дезинфицироваться, согласно рекомендациям Роспотребнадзора. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Минтуризма Крыма.

С 15 июня в Крыму отменен обязательный 14-дневный карантин в обсерваторе для приезжающих из других регионов России. При этом сохраняются ограничения для прибывших из-за границы. Также продолжается термометрия и осмотр на внешние признаки ОРВИ на Крымском мосту, в аэропорту Симферополя и на железнодорожных вокзалах. Туристов из других регионов страны на полуострове начнут принимать с 1 июля, при этом должны соблюдаться требования Роспотребнадзора.

"Это соблюдение социальной дистанции между шезлонгами от 1,5 до 2 м, обработка и дезинфекция всего пляжного инвентаря, соблюдение гигиенических правил отдыхающими", - приводятся в сообщении слова руководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Натальи Пеньковской.

К открытию официального курортного сезона в Крыму все пляжи оснастят необходимой информацией, отмечается в сообщении. "Памятки туристам будут размещены на информационных щитах у входа на пляж. Они направлены на предотвращение возможности заражения. Требования и рекомендации по работе пляжей в этом сезоне получили и пользователи. Самый частый вопрос - нужны ли маски на пляже, ответ - нет, не нужны, достаточно держать дистанцию", - рассказал министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, его слова также приводятся в сообщении.

Крым два года подряд ставил рекорды по туристическому потоку: в 2018 году полуостров посетили 6,8 млн человек, в 2019 году здесь побывали 7,4 млн отдыхающих. В 2020 году республика, по различным оценкам, уже потеряла от 1 до 2 млн туристов из-за пандемии.