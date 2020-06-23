В Астраханской области с 25 июня возобновят работу летние кафе и фитнес-центры

АСТРАХАНЬ, 23 июня. /ТАСС/. Власти Астраханской области возобновят работу летних площадок кафе, фитнес-центров, а также учреждений дополнительного образования с 25 июня. Об этом во вторник сообщили в региональном оперштабе.

16 мая Астраханская область перешла на первый этап снятия ограничений, в регионе отменили пропускной режим, а также возобновили работу предприятий сферы услуг и непродовольственной торговли. Также власти возобновили работу парков, стадионов, некоторых учреждений культуры, единственного в Астрахани зоопарка, а также магазинов площадью до 800 кв. м.

"С 25 июня в Астраханской области откроются летние площадки кафе и фитнес-центры. Станет возможно проведение вступительных испытаний и подача документов в вузы и ссузы в очной форме. Учреждения дополнительного образования смогут организовать досуг для детей в очной или заочной форме, но при этом групповые занятия пока проводить нельзя", - говорится в сообщении.

Кроме этого, граждан старше 65 лет освободили от обязательной самоизоляции, изменив ее статус в рекомендательный. По мнению главного санитарного врача региона Людмилы Носковой, регион готов к этим послаблениям в связи с тем, что в течение последних четырех дней коэффициент распространения коронавируса не превышал единицы. "С 1 июля (откроются) гостиницы и турбазы для граждан из других регионов. Разумеется, с соблюдением всех санитарных мер и рекомендаций. Кроме того, отменяется двухнедельная самоизоляция для всех, приезжающих из других регионов страны", - добавили в пресс-службе.

На следующей неделе члены оперативного штаба региона проведут заседание на тему детского летнего отдыха. Глава Астраханской области Игорь Бабушкин поручил министру образования региона Виталию Гутману изучить готовность оздоровительных объектов к принятию детей. На этом же заседании обсудят возможность открыть в области пункты общепита, находящиеся в закрытых помещениях, а также развлекательные точки и фудкорты в торговых центрах.

В Астраханской области, по данным областного Минздрава, зафиксированы 3 275 случаев заражения коронавирусом. За весь период выздоровели 2 152 человека, 28 пациентов умерли.