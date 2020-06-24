Тверская область с 24 июня разрешит работу парков и общепита

ТАСС, 24 июня. Губернатор Тверской области подписал постановление о переходе с 24 июня к четвертому этапу снятия ограничений, сообщила пресс-служба правительства региона. В частности, откроются парки, детские игровые площадки, предприятия общественного питания.

"Губернатор Тверской области Игорь Руденя подписал постановление об отмене с 24 июня отдельных ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности в регионе. В Верхневолжье при соблюдении санитарных требований и социальной дистанции открываются для посещения парки, детские игровые площадки", - говорится в сообщении.

Также со среды к работе могут приступить учреждения общепита, ярмарки, объекты розничной торговли, МФЦ, библиотеки и выставочные залы, стоматологические клиники, фитнес-клубы, бассейны, СПА и массажные салоны, солярии, сауны. Пансионаты, дома отдыха, гостиницы, туристические базы смогут принимать и размещать посетителей. Разрешаются прогулки на водном транспорте с проведением досуговых, развлекательных и культурных мероприятий, а также посещение школ, учреждений дополнительного и среднего профессионального образования, детских садов.

Загородные детские лагеря начнут работать с 6 июля, сказали в пресс-службе правительства региона.

С 20 июня отменены ограничения в городах Конаково, Удомля, ЗАТО Солнечный и Озерный. Возобновлены тренировки профессиональных спортсменов, работа летних кафе, музеев, спортивных площадок на открытом воздухе.

К 23 июня в Тверской области выявлено 3 256 заразившихся коронавирусом. Из них 2 070 выздоровели, 61 умер. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 599 705 случаев заражения, выздоровели 356 429 человек, умерли 8 359. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.