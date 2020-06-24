Эксперт: пожар на станции "Мирный" не повлияет на план исследований в Антарктиде

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Пожар на российской исследовательской станции "Мирный" в Антарктиде, который произошел в одном из помещений 21 июня, не повлияет на исследования, запланированные на 2020 год. Об этом ТАСС в среду сообщил заместитель директора Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ), руководитель Российской антарктической экспедиции (РАЭ) Александр Клепиков.

"Пожар не повлияет на планы по проведению исследований в Антарктиде в этом году. У нас в Антарктиде еще четыре станции, исследования на которых ведутся в штатном режиме", - сказал Клепиков.

При этом он добавил, что из-за утраты оборудования в пожаре на станции "Мирный" временно прекратятся аэрологические исследования (зондирования параметров тропосферы и стратосферы) и измерения потоков космических лучей в атмосфере.

"Эти наблюдения будут прекращены до прибытия на станцию нашего судна уже в рамках новой, 66-й российской антарктической экспедиции. Это будет в конце декабря 2020 года. Предполагается в ближайшее время восстановить регулярные приземные метеорологические наблюдения с помощью резервных приборов", - отметил ученый.

По его словам, сейчас специальная комиссия на станции оценивает ущерб, а также устанавливает причины пожара. Результаты этой работы предполагается получить до конца следующей недели.

Ранее ТАСС сообщил о том, что поздно вечером 21 июня на станции "Мирный" произошло возгорание. Среди потерь: метеокабинет, кабинет аэрологии, лаборатория ФИАН программы стратосферного зондирования космических лучей, серверная, гидрометеорологическая лаборатория и радиорубка. Полярники были эвакуированы, жертв и пострадавших нет. Всего на станции находится 23 человека.

О станции

Станция "Мирный" является первой станцией, открытой СССР на самом южном материке 13 февраля 1956 года. Она расположена на восточном побережье Антарктиды. Ближайшая к ней антарктическая станция - "Дейвис" (Австралия), которая находится на расстоянии примерно в 678 км.

Сегодня в Антарктиде работают около 90 станций, в том числе около 50 круглогодичных. Россия имеет в Антарктике пять постоянных научных станций и несколько сезонных. С декабря по февраль (летом) на антарктических станциях находятся около 4,5 тыс. ученых и обслуживающего персонала, с июня по август (зимой) - около 1,1 тыс. На самом южном континенте непрерывно работает Российская антарктическая экспедиция (РАЭ) ААНИИ.