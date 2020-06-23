Прокуратура проведет проверку в Элисте, где обнаружили заполненный мазутом овраг

ЭЛИСТА, 23 июня. /ТАСС/. Прокуратура Калмыкии начала проверку после обращения в администрацию жительницы северо-западного района Элисты, пожаловавшейся на загрязнение мазутом оврага вблизи жилых домов, сообщила во вторник пресс-служба надзорного ведомства. Со слов местных жителей, отходы нефтепродуктов здесь хранятся уже около 10 лет.

"Надзорным органом к проведению проверки привлечены специалисты межрегионального управления Росприроднадзора по Ростовской области и Республике Калмыкия", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в овраг на окраине города сливали нефтесодержащую жидкость темного цвета.

"В ходе визуального обследования территории северо-восточнее дома №83 был выявлен овраг площадью 1 тыс. кв. м и глубиной около двух метров, заполненный жидкими отходами нефтепродуктов черного цвета со специфическим запахом мазута. Со слов жителей близлежащих территорий установлено, овраг с отходами нефтепродуктов находится здесь на протяжении более 10 лет", - говорится в сообщении городской администрации.

Глава администрации города Дмитрий Трапезников поручил управлению городского хозяйства подготовить проект по утилизации нефтепродуктов. Отделу технического контроля поручено разработать план по откачке жидкости и отсыпке ямы инертным материалом, уточнили в пресс-службе.