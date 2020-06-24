В Кировской области в загородных лагерях и санаториях отдохнут 18 тыс. детей в этом году

КИРОВ, 23 июня. /ТАСС/. Около 18 тыс. детей и подростков отдохнут в 2020 году в загородных лагерях и санаториях Кировской области, сообщается в среду на сайте правительства региона.

Ранее в правительстве объявили, что детская летняя оздоровительная кампания стартует в регионе с 3 июля, всех детей и сотрудников предварительно бесплатно протестируют на коронавирус.

"Всего в Кировской области в этом году планируется участие [в летней оздоровительной кампании] 20 загородных лагерей и двух санаториев, в которых отдохнут порядка 18 тыс. детей и подростков", - говорится в сообщении.

При этом в условиях распространения коронавирусной инфекции в лагерях отменят все массовые мероприятия, включая родительские дни. Заезд всех детей в лагерь будет организован в один день, а во время смены покидать территорию лагеря детям запретят. Также, если позволит погода, большинство мероприятий будут проводить на открытом воздухе.

Кировская область вышла на второй этап снятия ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. В регионе работают производственные предприятия, сельхозорганизации, строительные организации, многофункциональные центры, рынки и непродовольственные магазины площадью до 800 кв. м с отдельным входом, а также небольшие магазины в торговых центрах. С 21 мая в регионе возобновили работу парикмахерские и фитнес-центры при условии проведения только индивидуальных занятий с тренером, с 16 июня открылись музеи и библиотеки, а также летние кафе. Жителям области разрешены прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, при этом в регионе продолжает действовать масочный режим и режим самоизоляции.

За сутки в Кировской области выявлено 34 новых случая заражения коронавирусной инфекцией с симптомами заболевания, общее число достигло 2 998. 441 пациент проходит лечение амбулаторно, в инфекционных госпиталях находятся 560 человек, состояние 27 человек оценивается как тяжелое, из них 19 - в отделении реанимации и интенсивной терапии. За весь период выздоровели 2 397 человек, умели 33 пациента.