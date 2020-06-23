В Сербии отпраздновали 75-летие Победы концертом военных песен и салютом

НИШ (Сербия), 23 июня. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Концерт военных песен сербского актера и певца Марко Долаша, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошел в городе Ниш на юге Сербии. Об этом сообщил во вторник корреспондент ТАСС.

"Россия будет завтра праздновать свой великий праздник. А мы в Сербии внесем свой маленький кусочек мозаики в общую картину празднования Победы", - заявил заместитель градоначальника Ниша Милош Банджур, открывая мероприятие.

На концерт в Доме офицеров собрался полный зал зрителей. Еще сотни поклонников Долаша смотрели концерт в онлайн-трасляции в Facebook.

Песни военных лет

Стартовала концертная программа песней "Темная ночь" (стихи Владимира Агатова, музыка Никиты Богословского). Далее артист исполнил такие знаменитые песни военных лет, как "Журавли" (стихи Расула Гамзатова, музыка Яна Френкеля), "Подмосковные вечера" (слова Михаила Матусовского, музыка Василия Соловьева-Седого).

Отдельный отрезок программы был посвящен творчеству Булата Окуджавы. Песни "Бери шинель, пошли домой", "Нам нужна одна победа" вызывали неизменные овации зала. Овациями завершилось исполнение Долашем "Катюши", "Прощания славянки" и "Землянки". Кроме того, была исполнена сербская песня "Не плачь, мама", которую исполняли сербы во время Второй мировой войны.

Публика очень тепло принимала тонкую и проникновенную манеру исполнения артиста. Зрители подпевали, многие люди в зале плакали.

В связи с продолжающейся эпидемией коронавируса в Сербии всем зрителям перед началом концерта раздали защитные маски. Помимо этого, рассадка зрителей предполагала сохранение социальной дистанции.

Любовь к России

В комментарии корреспонденту ТАСС Долаш рассказал, что военные песни помогли ему полюбить Россию и ее культуру, а также глубже осознать подвиг советского народа в Великой Отечественной войне.

"Я два года жил в Москве, учился в русской школе, ходил в музыкальную школу и просто полюбил Россию, ее культуру и музыку. Поэтому мой приход к военной русской песне был логичным. Но раньше мне просто нравились мелодии, а теперь я понял, какое значение имеет война и Победа для российского и сербского народов. Мне кажется, люди не до конца осознают, сколько там погибло людей, чтобы мы теперь были свободны. Для меня это невероятный героизм каждого человека, который отдал свои жизни не только ради России, но и ради всех нас", - указал Долаш.

Артист рассказал, что больше всего любит исполнять песни Булата Окуджавы, Юза Алешковского, Александра Галича и Владимира Высоцкого. Ранее Долаш принимал участие во всероссийской акции "Поем Окуджаву".

Торжественные мероприятия

Завершился праздничный день в Нише салютом на главной площади города. Как указали организаторы, салют в Нише в честь парада Победы стал единственным в Европе.

В торжествах 22-23 июня в Нише приняла участие российская делегация во главе с послом России в Сербии Александром Боцан-Харченко и военным атташе РФ в Белграде Александром Зинченко.

Дипломаты, военные и представители Русского дома, представители общественных организаций, байкеры сербского отделения мотоклуба "Ночные волки" возложили венки к памятнику советским солдатам и к обелиску на месте бывшего концлагеря "Црвени Крст", где нацисты уничтожили десятки тысяч человек.

В ходе посещения Ниша российская делегация встретилась с руководством города, а также осмотрела выставку, посвященную историческому Параду Победы 24 июня 1945 года.