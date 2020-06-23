Роспотребнадзор рекомендует населению носить маски и соблюдать дистанцию на параде Победы

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Специалисты рекомендовали жителям Москвы не забывать носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию во время парада. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

"24 июня 2020 года в Москве состоится знаменательное событие - парад Победы в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В преддверии этого праздничного массового мероприятия управление Роспотребнадзора по Москве напоминает москвичам и гостям столицы основные рекомендации по сохранению здоровья. В настоящее время в ситуации, обусловленной необходимостью всемерного снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019, большое практическое значение имеет такая важная профилактическая мера, как ношение гражданами масок в качестве средства защиты барьерного типа", - говорится в сообщении.

Уточняется, что маски эффективны в сочетании с другими методами профилактики - соблюдение социальной дистанции в 1,5-2 метра, частое мытье рук, ношение перчаток, дезинфекция предметов. Соблюдать дистанцию необходимо, даже если окружающие носят маски, так как вирус может находиться на коже зараженного и его одежде, откуда попадает на контактные поверхности и в воздух.

Соблюдать социальную дистанцию нужно везде, в том числе в магазинах, аптеках, в медицинских организациях, на улице. Во время бега людям следует соблюдать большую социальную дистанцию, чем во время ходьбы. Расстояние, на которое распространяется аэрозоль от человека, зависит от размера образующихся частиц, скорости воздушного потока, положения человека в пространстве, ветра.

"Перчатки ограничивают такие действия - риск заражения снижается многократно. Однако нужно помнить, что перчатки, как и одноразовую маску, необходимо использовать только один раз в поездке на транспорте или посещении магазина. Если используются кожаные или тканевые перчатки, их необходимо обрабатывать после применения", - добавляется в материале.

Жителям также рекомендуется протирать влажными антисептическими салфетками предметы, с которыми люди были в общественных местах и в транспорте - сумки, телефоны, электронные книги и тому подобное.