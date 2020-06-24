В Москве пройдет парад Победы

Парад по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в этом году был перенесен с 9 мая на 24 июня в связи с пандемией коронавируса. Президент РФ выбрал эту дату, так как в этот день в 1945 году состоялся исторический Парад победителей. Решение главы государства получило широкую поддержку в обществе.

Верховный главнокомандующий президент РФ Владимир Путин будет находиться на трибуне вместе с почетными гостями, в том числе лидерами зарубежных государств.

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Парады Победы и праздничные шествия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в среду пройдут по всей стране. Главное действие развернется на Красной площади в Москве. Прохождение парадных пеших колонн и техники продлится почти полтора часа. Отдавая дань памяти героям войны, по брусчатке промаршируют военнослужащие в исторической форме со штандартами всех фронтов, пройдут знаменитые танки Т-34 и самоходные установки СУ-100. Затем можно будет увидеть образцы новейшей российской сухопутной и авиационной военной техники. Вместе с российскими войсками по главной площади страны промаршируют расчеты 13 государств.

каким будет праздничный парад в этом году

75 лет Победы: каким будет праздничный парад в этом году

В Общественной палате России также считают перенос даты знаковым событием. По мнению первого заместителя секретаря Общественной палаты Вячеслава Бочарова, для участников парада этого года и зрителей событие станет слиянием с историей. "Для самих ветеранов, которые будут присутствовать на параде, это тоже было испытание, они согласились на двухнедельную самоизоляцию, несмотря на свой почтенный возраст, ради того, чтобы принять участие в нем", - считает Бочаров.

Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский высказал мнение, что решение о проведении парада Победы 24 июня является исторически верным и имеет большое значение с точки зрения памяти о параде 1945 года и обо всех участниках Великой Отечественной войны. По его словам, проведение парада в эту дату важно для восстановления исторической памяти и справедливости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил символичность проведения парада в честь юбилея 24 июня. Он уверен в необходимости сохранить память о тех, кто ценой своей жизни дал возможность нынешнему поколению создавать семьи, растить детей и планировать будущее.

Сами ветераны признаются, что парад Победы - это важнейшее событие в их жизни. Сержанту танковых войск Андрею Айвазьянцу через два месяца исполнится 101 год. В последние 12 лет он в одиночку приходит на встречи своего полка, но собирается посещать их, пока будет жив. "И тогда, и сейчас я выпью 100 граммов и вспомню наш взвод и нашего полковника. И еще медсестру Наташу, которая меня спасла", - говорит ветеран. По его словам, он не сможет пойти на парад по состоянию здоровья, но надеется посетить следующий.

Рады проведению парада Победы и на Международной космической станции. По мнению космонавта Ивана Вагнера, сегодняшний парад не только символ бережного отношения к прошлому и боевым заслугам Отечества, это гордость за продолжение славных боевых традиций российской армии и демонстрация наших передовых технологий.

На высоком уровне

Первоначально на торжественные мероприятия 9 мая по случаю 75-летия Победы были приглашены многие иностранные лидеры и руководители международных организаций. Однако пандемия внесла коррективы в эти планы. На участие в торжественных мероприятиях 24 июня приглашения были переподтверждены лидерам стран СНГ. Главы государств, находящихся за пределами Содружества, также решили присутствовать на параде в Москве.

Так, на парад Победы в российскую столицу прибудут президент Абхазии Аслан Бжания, президент Белоруссии Александр Лукашенко, сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, президент Молдавии Игорь Додон, президент Сербии Александар Вучич, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

Из представителей международных организаций на параде будут присутствовать исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович и генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. Основных союзников России по антигитлеровской коалиции - Великобританию, США и Францию - будут представлять послы.

Как заявил накануне парада пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле с пониманием относятся к тому, что некоторые приглашенные лидеры государств не смогут прибыть на парад из-за вызванных коронавирусом ограничений.

Пешие расчеты

Откроют историческую часть парада знаменные группы, которые пронесут перед трибунами штандарты 10 фронтов. Затем промаршируют военнослужащие, одетые в историческую военную форму пехотинцев, летчиков, моряков, инженеров, разведчиков, пограничников, расчеты народного ополчения и казаков. В руках у военных будет стрелковое оружие времен Великой Отечественной войны - самозарядные карабины Симонова, винтовки Мосина, пистолеты-пулеметы Шпагина (ППШ) и Судаева (ППС).

Перед трибунами пройдут 13 расчетов армий мира - военнослужащие Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

За ними последуют воспитанники суворовских и нахимовских кадетских училищ, расчет участников юношеского патриотического движения "Юнармия", военнослужащие всех видов и родов войск, курсанты высших военных учебных заведений, а также "коробки" ФСБ, МЧС и Росгвардии. Замкнут парадный строй кремлевские курсанты.

Впервые промаршируют по Красной площади нахимовцы из Санкт-Петербурга, военнослужащие Михайловской военной артиллерийской академии, 104-го десантно-штурмового полка 76-й гвардейской дивизии и донские казаки.

Всего в параде будут задействованы около 14 тыс. военнослужащих.

Историческая и современная техника

Откроют прохождение механизированной колонны советские танки Т-34 и установки СУ-100. За ними на площадь выйдет современная бронетехника, в частности, бронеавтомобили "Тигр-М" и "Тайфун-К" с различным вооружением, боевые машины пехоты БМП-3, боевые машины поддержки танков БМПТ "Терминатор", танки Т-72Б3, Т-14 "Армата", бронетранспортеры БТР-82А, а также боевые машины десанта БМД-4М и авиадесантируемые бронетранспортеры БТР-МДМ "Ракушка".

Ракетные войска и артиллерия будут представлены глубоко модернизированными самоходными артиллерийскими орудиями (САО) "Мста-СМ", новейшими САО "Коалиция-СВ", оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер-М", тяжелыми огнеметными системами ТОС-1А "Солнцепек". Также зрители смогут увидеть установки подвижного грунтового ракетного комплекса с межконтинентальными баллистическими ракетами "Ярс".

В парадном строю пройдут зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" и арктические "Панцирь-СА", системы С-400 и комплексы "Тор-М2".

Наряду с уже известными боевыми машинами в параде впервые принимают участие около 20 образцов военной техники. В частности, ожидается премьера тяжелых огнеметных систем ТОС-2 "Тосочка". По Красной площади пройдут боевые машины системы дистанционного минирования ИСДМ, БМП "Курганец-25" с 57-миллиметровым боевым модулем, модернизированные комплексы "Панцирь-С1М" с малогабаритными ракетами для борьбы с беспилотниками.

Также впервые в параде примут участие глубоко модернизированные танки Т-90М и Т-80БВМ, боевые машины пехоты БМП-2 с боевым отделением "Бережок", реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", береговые ракетные комплексы "Бал", защищенные автомобили "Тайфун-К" 4х4 и "Тайфун-ВДВ" с дистанционно управляемыми боевыми модулями, БМП "Армата" с боевым модулем "Кинжал", зенитные артиллерийские комплексы "Деривация-ПВО", зенитные ракетные комплексы "Бук-М3", а также зенитные ракетные системы С-350 "Витязь" и С-300В4.

Всего, по уточненным данным Минобороны, в парадном строю проследуют 200 современных и 18 исторических образцов техники.

Авиация

Завершится почти полуторачасовой парад пролетом 75 самолетов и вертолетов над Красной площадью. Стартовав с восьми аэродромов России, самолеты и вертолеты пройдут над Москвой в составе 16 групп.

Откроют воздушную часть парада вертолеты армейской авиации. Над Красной площадью пролетят десантно-транспортный вертолет Ми-26 в сопровождении четырех вертолетов Ми-8, три группы по пять вертолетов Ми-35, Ка-52, Ми-28 в боевом порядке "клин".

За ними последуют воздушные суда военно-транспортной, специальной и дальней авиации. Они представлены самолетами А-50, Ил-76, Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-160, Ил-78. Далее пройдут две группы самолетов оперативно-тактической авиации МиГ-29 и Су-24 в боевом порядке "пеленг". Замкнут строй две группы по одному звену новейших истребителей МиГ-31К и Су-57.

В заключительной части над площадью пролетят 10 самолетов оперативно-тактической авиации в плотном боевом порядке "тактическое крыло", группы высшего пилотажа "Русские витязи" и "Стрижи". Завершат воздушную часть шесть штурмовиков Су-25, которые с использованием аэрозольного распыления "нарисуют" в небе российский триколор.

По всей стране

Парады и шествия пройдут и в регионах России. В параде в Санкт-Петербурге примут участие 4,8 тыс. человек. В воздушной части парада будет задействовано 30 единиц авиатехники. Команду начать движение механизированной колонны из 150 боевых машин даст 93-летний фронтовик Михаил Бибик.

Праздником с особой атмосферой обещает стать военный парад в Волгограде. Из-за пандемии парад с проходом военной техники и парадных расчетов военнослужащих и представителей других силовых структур, а также пролет над городом боевых самолетов и вертолетов в этом году впервые пройдет без зрителей, но его можно будет посмотреть по телевизору. Также 24 июня состоится торжественное открытие после реставрации монумента "Родина-мать зовет!".

Особенностью парада в Воронеже станет использование формы времен войны со штандартами фронтов и оружием Победы - винтовками Мосина и ППШ. Историческую форму наденут военные на параде в Самаре, в колонне также проедет танк Т-34 с надписью "На Берлин!". В Ставрополе в параде впервые примут участие лошади горных пород вьючно-транспортного взвода Южного военного округа.

На Урале в центре внимания на параде будут современные танки как напоминание о том, что в тяжелое время в "кузнице Победы" изготовили для фронта около 50 тыс. машин. 24 июня по главной площади Екатеринбурга проедут танки Т-80. Танки Т-34 военных лет проедут на шествиях в Омске, Новосибирске и в Кемерове, такая же машина возглавит колонну техники на параде в Калининграде.

В регионах, где эпидемическая ситуация не позволяет провести шествия в честь Дня Победы 24 июня даже без зрителей, пройдут другие акции. В Якутске вместо торжественного шествия на 24 июня запланировано открытие памятника якутскому снайперу, а в Ингушетии в четырех городах пройдет акция "Бессмертный полк". В Рязани запланировано выступление сводных духовых военных оркестров и проведение мобильного смотра военной песни - пять военных открытых "КамАЗов" с музыкальными коллективами проедут по городу и посетят дворы, где живут ветераны войны, чтобы спеть им песни Победы.

Всего в военных парадах по всей стране будут задействованы более 64 тыс. военнослужащих, 2,4 тыс. единиц гусеничной, автомобильной и авиационной техники.

Парад Победы в Сирии

Пройдет парад Победы и в Сирии. В нем примут участие российские и сирийские военные. Всего будут задействованы более тысячи военных. В составе механизированной колонны пройдут российские бронеавтомобили "Тигр-М" и "Тайфун", бронетранспортеры БТР-82А, зенитные ракетно-артиллерийские комплексы "Панцирь", а также военная техника сухопутных подразделений ВС Сирии. Всего в параде примут участие более 50 машин. В воздушной части задействуют вертолеты Ми-8АТМШ, Ми-35, SA-342 Gazelle и самолеты Су-24, Су-34 и Су-35.

Ограничение движения и меры безопасности

Около 6 тыс. сотрудников полиции и военнослужащих обеспечат безопасность в Москве в день парада, в том числе свыше 2,1 тыс. сотрудников полиции, около 3,4 тыс. военнослужащих Федеральной службы войск национальной гвардии РФ и 500 бойцов ОМОН.

Кроме того, в связи с проведением парада Победы с 05:30 до окончания мероприятия для проезда закроют часть улиц столицы. В частности, будут перекрыты участки на маршруте следования техники с улицы Нижние Мневники до центра города.

Салют

Завершатся праздничные шествия торжественными салютами. В Москве салют пройдет на Лужнецкой набережной. Небо Москвы озарят около 10 тыс. фейерверков. Для запуска салюта будут использованы 52 пусковые установки калибра 105, 125, 195 и 310 миллиметров. Тридцать залпов дадут 18 пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны. В этом году из-за длинного светового дня салют сдвинули по времени. Он начнется в 23:00 мск и будет длиться 15 минут.

Как рассказал ТАСС командир салютного дивизиона Западного военного округа полковник Вячеслав Парадников, военнослужащие на салютных машинах разместят фотографии своих воевавших отцов и дедов. На командирской машине будет размещено два портрета - отца Ивана Парадникова и маршала Владимира Михалкина, имя которого носит полк.