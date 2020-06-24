Космонавты с МКС поздравили россиян с юбилеем исторического Парада Победы

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, которые в настоящий момент находятся на борту Международной космической станции (МКС), поздравили всех с 75-летием Парада Победы 1945 года.

"Ровно 75 лет назад, 24 июня [1945 года], советские воины-победители и боевая техника прошли по главной площади нашей страны, ознаменовав долгожданное окончание Великой Отечественной войны и победу советского народа", - сказал Иванишин на видео, размещенном на сайте Роскосмоса.

В свою очередь Вагнер отметил, что парад Победы, который пройдет в среду на Красной площади, является не только символом бережного отношения к прошлому страны и боевым заслугам Отечества, но и свидетельством гордости за продолжение славных боевых традиций российской армии, демонстрацией передовых технологий.

"Обращаясь к героям войны и участникам парада 1945 года, мы хотим сказать: "Мы помним, мы гордимся! Спасибо за Победу!" - сказал российский космонавт.

Парад на Красной площади в Москве в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начнется 24 июня в 10:00 мск. В нем примут участие более 14 тыс. военнослужащих, 234 единицы техники и 75 летательных аппаратов. В параде также будут задействованы представители 13 стран, среди которых Индия, Монголия, Сербия, страны бывшего Советского Союза и другие.