Музеи подготовили специальные проекты и мероприятия к параду Победы

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Российские музеи подготовили к 24 июня, когда пройдет Парад Победы, специальные мероприятия и проекты. Онлайн-экскурсии, лекции историков, мультимедийные выставки и световое шоу - лишь малая часть того, что ждет зрителей.

24 июня в Москве на Красной площади президент России - Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Владимир Путин примет военный парад в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, а также совместно с главами иностранных государств, прибывшими в Москву для участия в праздничных мероприятиях, возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Торжественные мероприятия к 75-летию Победы пройдут по всей стране.

В этот день состоится открытие онлайн-выставки Музея Победы, которую одновременно покажут почти в 30 регионах России. Выставка "Парад Победителей" рассказывает о легендарном шествии 1945 года. К акции в честь 75-летия Парада Победы присоединятся крупные федеральные и небольшие школьные музеи от Калининграда до Забайкалья.

"Первый Парад Победы - одно из самых торжественных событий в истории нашей страны. В нашу новую онлайн-выставку "Парад Победителей" вошли оцифрованные фотографии и видеозаписи исторического шествия из архива Министерства обороны, которые ранее не были представлены публике. Виртуальные гости музея смогут открыть для себя новые детали парада. Они увидят прославленных военачальников и героев ключевых сражений, почувствуют неподдельные эмоции бойцов", - рассказал директор Музея Победы Александр Школьник, чьи слова приводят в пресс-службе музея.

Выставка подготовлена совместно с РИА "Армия России". В интернет-экспозиции впервые представят ранее никогда не публиковавшиеся фотодокументы из архивов Министерства обороны и специально оцифрованные для этой выставки. Виртуальные посетители увидят почти 60 уникальных фотографий, оцифрованных снимков и документов, фотографий личных вещей участников парада. Редкие кадры расскажут, как проходили репетиции, как 24 июня организовывали построения войск и работали кинооператоры. Зрители также узнают о концерте в честь участников парада, который состоялся 25 июня в Кремле.

Благодарность героям

Также Музей Победы присоединится к всероссийской акции "Голуби мира" - у его стен в небо выпустят более 200 птиц. Начало акции, организованной в честь Года памяти и славы, запланировано на полдень.

"Голубь - пожалуй, самый узнаваемый символ мира. Эта акция станет нашей благодарностью героям войны, отстоявшим независимость нашей Родины и подарившим нам сегодняшнюю счастливую жизнь. Мы хотим напомнить всем о ценности мира и необходимости сберечь его ради будущих поколений", - пояснил Александр Школьник.

Еще одна всероссийская акция, которая состоится 24 июня, - "Лучи Победы". В 23:00 мск небо над Музеем Победы расчертят 240 прожекторов. Световая волна взметнется ввысь в память о событиях 75-летней давности. 24 июня 1945 года, ночное небо над Москвой осветили пять прожекторных колец: вокруг Кремля, по Бульварному и Садовому кольцам, по вокзалам и по Окружной железной дороге. "Лучи Победы" в столице 24 июня загорятся не только у Музея Победы, но и осветят Кремлевскую набережную и Московский государственный университет. Световое шоу продлится нескольких часов.

Фотолетопись войны

Мультимедиа арт музей 9 мая начал проект "Наша Победа - 75" на портале, 24 июня будет опубликована заключительная глава фотолетописи Великой Отечественной войны. Она посвящена Победе и боям, которые непосредственно ей предшествовали.

"Новая глава расскажет об освобождении крупнейшего нацистского лагеря смерти Освенцима; о судьбоносной Ялтинской конференции, определившей облик послевоенного мира на последующие 40 лет; об ожесточенных боях на улицах Данцига и Вены; легендарной встрече союзных войск на Эльбе, штурме Берлина и подписании Акта о безоговорочной капитуляции Германии", - рассказали в пресс-службе.

Зрители смогут увидеть работы знаменитых фотографов: Евгения Халдея, Аркадия Шайхета, Георгия Петрусова, Владислава Микоши, Ивана Шагина и многих других.

История парадов и встречи с артистами

Музей В. А. Тропинина и московских художников также подготовил специальную онлайн-программу - трансляция начнется в 19:00 мск на главной странице официального сайта музея, а также на страницах в социальных сетях.

Одно из мероприятий - встреча с историком, доцентом МПГУ, кандидатом исторических наук Юрием Никифоровым, который расскажет о том, как зародилась традиция проведения парада и правда ли, что первые парады, согласно археологическим раскопкам, проводили еще в эпоху Древнего Рима.

Также запланирована встреча с Тимуром Замиловым - единственным в России человеком, который более 16 лет занимается выпуском игровых оловянных солдатиков. "Зрители узнают, когда появился первый оловянный солдатик, какие исторические события с их помощью можно разыграть сегодня. Кроме этого, онлайн-гостям мероприятия покажут уникальных солдатиков Парада Победы", - рассказали в пресс-службе музея.

Также для зрителей повторят трансляцию праздничной онлайн-программы, подготовленной к 9 Мая. В ней приняли участие артисты российского кино: Андрей Мерзликин, Антон Хабаров, Наталья Громушкина, Даниил Спиваковский и Ольга Анохина.