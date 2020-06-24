Салют в День независимости США в городе Тусон отложили из-за всплеска коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 24 июня. /ТАСС/. Власти американского города Тусон (штат Аризона) отложили на более поздний срок традиционный салют по случаю Дня независимости США 4 июля. Об этом говорится в опубликованном во вторник сообщении управляющего города Майкла Ортеги.

Он обусловил данное решение "высоким риском распространения [вызываемого новым коронавирусом заболевания] COVID-19" и "экстремальной угрозой возникновения пожаров в районе". "Ввиду недавнего резкого всплеска случаев COVID-19 и предписания отложить возобновление работы предприятий города до 3 августа, мы откладываем праздничный фейерверк 4 июля. Это решение является верным и призвано обеспечить замедление распространения заболевания и скорейшее возобновление работы предприятий", - отметил Ортега.

Он не уточнил, когда власти планируют организовать салют по случаю Дня независимости.

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, отвечая во вторник на вопросы членов комитета по энергетике и торговле Палаты представителей Конгресса, высказал убеждение, что активность вируса не спадает, и указал на необходимость носить медицинские маски и следовать рекомендациям по социальному дистанцированию. Фаучи акцентировал внимание на возросших темпах распространения инфекции в штатах Аризона, Техас и Флорида.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 2,33 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 121,02 тыс. человек. В Аризоне за минувшие сутки подтверждены 3 591 случай заражения и 42 летальных исхода.