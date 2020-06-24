Парад Победы в Сирии пройдет под песни военных лет

ХМЕЙМИМ /Сирия/, 24 июня. /ТАСС/. Музыканты российского военного оркестра исполнят старинные марши, песни военных лет и гимн Сирии на параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, который пройдет на авиабазе Хмеймим в Сирии. Об этом сообщил журналистам дирижер военного оркестра группировки войск Вооруженных сил РФ в Сирии Павел Сергиенко.

"Парад - это праздник. Какой праздник без музыки! Парад - это главный праздник всех военнослужащих. Без оркестра невозможно представить. Для нас это очень волнительно. Потому что парад Победы - раз в год. А юбилей вообще раз в пять лет. Программа у нас состоит из старинных маршей и песен военных лет", - рассказал Сергиенко.

Сначала музыканты готовились к выступлению в России, затем репетиции прошли уже в Сирии. Российские военнослужащие, которые готовятся парадным строем пройти по территории Хмеймима, рассказали, что испытывают большую гордость, маршируя в другой стране.

"Здесь больше берет гордость. Потому что сейчас сами знаете, что происходит, идут локальные войны. Мы защищаем Сирийскую Арабскую Республику, помогаем в гуманитарном отношении", - рассказал журналистам помощник оперативного дежурного военной комендатуры на аэродроме Хмеймим группировки войск Вооруженных сил РФ в Сирии Дмитрий Котэнко.

Участница парада Софья Антипова в свою очередь поделилась, что сначала девушки из сводного парадного расчета военнослужащих женщин готовились каждая по отдельности в своих частях, когда проходили строевую подготовку. В Хмеймиме же их "в течение многих часов не щадили", но девушки "с гордостью проходили каждый раз и пели гимн".

"Мне очень нравится, и я особую гордость испытываю, потому что это такое значимое событие в жизни нашей страны, поэтому я безмерно рада <...> Такое, возможно, случается один раз за жизнь, поэтому мне повезло оказаться в нужное время в нужном месте", - добавила Антипова.

Парад в Сирии

В параде Победы на территории Сирии примут участие российские и сирийские военные. Всего будут задействованы более тысячи военных. В составе механизированной колонны пройдут российские бронеавтомобили "Тигр-М" и "Тайфун", бронетранспортеры БТР-82А, зенитные ракетно-артиллерийские комплексы "Панцирь", а также военная техника сухопутных подразделений ВС Сирии. Всего в параде примут участие более 50 машин. В воздушной части задействуют вертолеты Ми-8АТМШ, Ми-35, SA-342 Gazelle и самолеты Су-24, Су-34 и Су-35.