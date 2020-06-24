Петербургский Политех проведет первый в России командный открытый отбор в магистратуру

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Санкт-Петербургский политехнический университет им. Петра Великого (СПбПУ) совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) объявил о новом способе отбора на магистерскую программу вместо традиционных вступительных экзаменов. Впервые в России абитуриенты будут проходить испытания для поступления в команде, сообщается на сайте вуза.

"СПбПУ совместно с АСИ запускает первый в истории российского высшего образования командный открытый отбор для поступления в магистратуру. Высшая школа технологического предпринимательства (СПбПУ) объявляет о запуске <...> нового способа отбора абитуриентов на привилегированные места международной образовательной программы "Технологическое лидерство и предпринимательство", - говорится в сообщении. В вузе добавили, что программа реализуется совместно АСИ на платформе Leader-ID.

Как отмечают в университете, процесс отбора позволит проверить не столько теоретические знания, сколько реальные навыки по работе в команде, в стрессовых условиях, а также креативное и критическое мышление. Открытый отбор позволяет отбираться на программу не индивидуально, а в составе команды, заняв призовые места вместе с единомышленниками.

Для участия необходимо заполнить заявку на сайте вуза, затем отбор будет проходить по нескольким этапам. Сначала абитуриенты решат индивидуальный кейс, второй этап станет командным - там также необходимо решить кейс с другими участниками группы за 24 часа. Затем предстоит тестирование в онлайн-формате с вопросами по менеджменту, экономике и предпринимательству. В результате будет сформирован итоговый командный и индивидуальный рейтинг и список финалистов отбора. Прием на программу проводится с 22 июня по 10 августа.