На Камчатке прошло первое в России шествие войск в честь 75-летия Победы

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 июня. /ТАСС/. Торжественное прохождение войск в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне первым в России началось и завершилось в Петропавловске-Камчатском, сообщили ТАСС в пресс-службе объединенного командования войск и сил на северо-востоке России (ОКВС).

"В торжественном шествии приняли участие военнослужащие ОКВС, Пограничного управления ФСБ России по Арктическому региону, главного управления МЧС России по Камчатскому краю. Всего в парадном строю прошли около 900 человек", - уточнили в пресс-службе военного ведомства.

Вечером столица полуострова - город воинской славы Петропавловск-Камчатский, первым в стране присоединится к всероссийской акции "Лучи победы". Около 22:00 (13:00 мск) небо над городом осветят прожекторы промышленных предприятий, а после прогремит праздничный салют.

На Камчатке в годы войны не проходили боевые действия. Однако уже с первых дней жители полуострова заявляли о намерении пойти на фронт добровольцами. Работа хозяйственных, государственных, общественных организаций была перестроена в соответствии с задачами военного времени. Благодаря сбору средств от жителей появились эскадрилья самолетов "Камчатка - фронту", танковая колонна "Камчатский рыбак", другая военная техника. Камчатцы собирали теплую одежду, отправляли фронтовикам посылки и помогали семьям военнослужащих.

Всего за годы войны на фронт ушли более 23 тыс. камчатцев, с полей сражений не вернулись почти 3 тыс. жителей полуострова.

Парады и шествия на Дальнем Востоке

Парады пройдут в среду в семи городах на территории Восточного военного округа (ВВО). Колонны военнослужащих промаршируют по улицам Южно-Сахалинска, Хабаровска, Владивостока, Уссурийска, Белогорска, Читы и Улан-Удэ. Кроме того, в дальневосточных регионах пройдут 47 торжественных шествий. Ожидается, что в парадах и шествиях примут участие около 21 тыс. человек, свыше 600 единиц колесной и гусеничной техники, а также авиация.

Первый по времени военный парад состоится в Южно-Сахалинске, он начнется в 10:00 местного времени (02:00 мск) - по улицам города промаршируют около 900 человек. Крупнейший парад на территории ВВО состоится в столице округе - в Хабаровске. В нем примут участие более 3,4 тыс. человек и 164 единиц автомобильной и гусеничной техники. В небе над городом пролетят 30 воздушных судов.

В параде в Уссурийске впервые примет участие грузовой автомобиль ГАЗ-АА "Полуторка", который специалисты специально восстановили для торжества. В Улан-Удэ в составе механизированной колонны впервые пройдет легендарный танк Т-34, прославленный советский танк возглавит и механизированную колонну в Чите. Участниками парадов станут не только военные раритеты, но и новейшая техника. Например, по центру Владивостока проедут новые бронетранспортеры БТР-82А, артиллерийские самоходные установки 2С1 "Гвоздика", самоходные реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", береговые ракетные комплексы "Бастион", зенитно-ракетно-пушечные системы "Панцирь-С1", зенитно-ракетные комплексы С-400.

В Хабаровске, Владивостоке, Чите, Уссурийске и Улан-Удэ парады из-за сложной эпидемиологической ситуации пройдут без зрителей. Жители регионов смогут увидеть их онлайн - в интернете и в эфире местных телеканалов. В амурском Белогорске, который станет самым маленьким городов в России, где проведут военный парад, в среду на четыре часа перекроют въезд в город, попасть на его территорию смогут только местные жители и те, кто приедет туда в командировку. Однако парады в Белогорске и Южно-Сахалинске пройдут со зрителями, которые должны быть в масках.

Помимо парадов и шествий, в среду в городах Дальнего Востока пройдут и другие патриотические акции. Так, в Якутске состоится автопробег техники военных лет, а также откроют памятник снайперу - скульптура станет собирательным образом якутских воинов, участвовавших в Великой Отечественной войне.

В полдень Приморский край одним из первых российских регионов примет всероссийскую акцию "Весть Победы": в разных муниципалитетах края можно будет услышать многочисленные гудки общественного транспорта, шахт, фабрик и заводов. Церкви и соборы поддержат акцию колокольным звоном, а во Владивостоке раздастся традиционный полуденный выстрел с 33-го военного причала и все стоящие у него суда в установленное время также прогудят о Великой Победе.

Президент России Владимир Путин ранее из-за вспышки коронавируса перенес парады Победы с 9 мая на 24 июня. Выбор даты неслучаен: именно в этот день в 1945 году состоялся первый парад Победы на Красной площади. Военные парады пройдут в 28 городах, в том числе в девяти городах-героях, в остальных планируется проведение праздничных шествий и других торжеств.