ВШЭ стала единственным вузом из РФ в топ-50 рейтинга молодых университетов по версии QS

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" стал единственным российским вузом, вошедшим в топ-50 рейтинга молодых университетов, который подготовила британская компания Quacquarelli Symonds (QS). Об этом сообщила пресс-служба ВШЭ.

"ВШЭ заняла 31 место в рейтинге молодых университетов QS, улучшив результат на семь мест, несмотря на растущую конкуренцию в верхнем диапазоне рейтинга. Высшая школа экономики впервые вошла в топ-35 и остается единственным российским вузом в топ-50 этого рейтинга", - говорится в сообщении.

По словам ректора ВШЭ Ярослава Кузьминова, слова которого приводит пресс-служба, рейтинг отражает общую динамику развития вуза.

"Нельзя забывать, что за местами в рейтинге стоит глубокая трансформация внутри университетов, продвижение в рейтингах отражает общую динамику развития университета, изменение его структуры. В ВШЭ уже создано более 45 международных лабораторий, привлекаются зарубежные исследователи, растет количество иностранных студентов, проводятся международные конференции высокого уровня. Все это укрепляет репутацию ВШЭ на мировой арене, и результат этого заметен в рейтингах", - отметил Кузьминов.

Рейтинг ранжирует лучшие университеты мира моложе 50 лет, он базируется на тех же критериях, что и общий институциональный список: академическая репутация, соотношение числа студентов и преподавателей, количество цитат, приходящихся на одного научно-педагогического работника, репутация среди работодателей, доля иностранных преподавателей и доля иностранных студентов.