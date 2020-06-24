Совет Безопасности ООН осудил нарушения прав детей, находящихся в зонах военных конфликтов

ООН, 24 июня. /ТАСС/. Страны Совета Безопасности ООН осудили все акты насилия в отношении детей, затронутых военными конфликтами.

"Члены СБ ООН осудили природу всех нарушений и насилия в отношении детей, затронутых военными конфликтами, и выразили обеспокоенность влиянием пандемии коронавируса на положение этих детей", - говорится в заявлении совета, опубликованном после состоявшегося во вторник заседания по данной теме.

В ходе встречи СБ специальный представитель генерального секретаря ООН по вопросу о детях и вооруженных конфликтах Вирджиния Гамба сообщила, что в течение 2019 года ООН удалось освободить более 13 тыс. детей из рук сторон конфликтов в различных странах.

Совбез приветствовал усилия действующей с 2005 года специальной рабочей группы, которой за все время удалось демобилизовать и реинтегрировать в общество более 150 тыс. детей.