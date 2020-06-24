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Пандемия коронавируса нового типа

Число звонков по коронавирусу в консультационный центр Роспотребнадзора превысило 1,5 млн

Звонящих интересует не только общая информация о коронавирусе нового типа и мерах профилактики заболевания, которое он может повлечь, но и правила режимов самоизоляции и карантина

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Количество звонков, которые единый консультационный центр Роспотребнадзора обработал с начала работы в январе, превысило 1,5 млн. Звонящих интересует не только общая информация о коронавирусе нового типа и мерах профилактики заболевания, которое он может повлечь, но и правила режимов самоизоляции и карантина, сообщается в среду на сайте ведомства.

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"Единый консультационный центр Роспотребнадзора принял и обработал более 1,5 миллиона звонков по тематикам новой коронавирусной инфекции. Более половины вопросов касались общей информации о вирусе, его симптомах, мерах профилактики, группах риска, тестировании и актуальной эпидемиологической ситуации в субъектах Российской Федерации и других странах", - говорится в сообщении.

Отдельные звонившие интересовались порядком работы магазинов и салонов, правилами соблюдения режима самоизоляции и карантина, штрафам за их нарушения. Граждане уточняли нюансы установления нерабочих дней, правила оформления пропусков и перемещения на автотранспорте, а также спрашивали о поэтапном снятии ограничений.

Желающие также могут узнать об условиях возврата денег за туристические путевки, авиабилеты и билеты на массовые мероприятия.

В среднем в день специалисты Роспотребнадзора обрабатывают более 20 тысяч звонков, отвечая на круглосуточно и без выходных на вопросы на русском и английском языках.

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