Главный парад Восточного военного округа в Хабаровске показали онлайн и по ТВ

ХАБАРОВСК, 24 июня. /ТАСС/. Военный парад, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел в Хабаровске. Из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа главный парад Восточного военного округа (ВВО) в городе воинской славы состоялся без зрителей, жители могли наблюдать за проходом колонн по телеканалам и на сайте регионального правительства.

Сначала военнослужащими роты почетного караула ВВО под мелодию из песни Александра Александрова "Священная война" внесли на площадь имени Ленина российский флаг и копию Знамени Победы. После объезда и приветствия войск Хабаровского гарнизона командующий войсками ВВО Герой России генерал-полковник Геннадий Жидко поздравил собравшихся с юбилеем Победы.

По информации пресс-службы ВВО, в параде приняли участие 3 401 человек, в том числе от округа 3 078 военнослужащих.

В Хабаровске в среду пасмурно, идет дождь, запланированный пролет военных вертолетов, фронтовых бомбардировщиков, истребителей и перехватчиков не состоялся. Масштабный авиапарад для жителей Хабаровского края прошел 9 мая, тогда над городом строем пролетели более 30 воздушных судов. В соседней с Хабаровским краем Еврейской автономной области в честь 75-летия Победы должен был состояться пролет двух пар истребителей, однако из-за непогоды его также отменили. Зато в регионе пройдет автопробег, состоятся праздничные концерты, онлайн-выставки.

Участников парада в Хабаровске в этом году больше на 1,3 тыс. человек. Впервые в параде прошли военнослужащие мотострелковых соединений ВВО, дислоцированных в Бикине и в Еврейской автономии, парадный расчет от соединения РХБ защиты округа из Лесозаводска, военнослужащие отдельной инженерной бригады ВВО, военнослужащие женщины от объединения ВВС и ПВО.

После прохождения войск на центральной площади города появилась колонна военной техники - прошли экипажи самоходных артиллерийских установок "Малка", "Гиацинт", самоходных минометов "Тюльпан", РСЗО "Ураган", которые привлекались к участию в параде впервые. В механизированную колонну в этом году привлекли 164 единицу техники - на 57 больше, чем годом ранее.

Историческую часть парада представили танки Т-34, ИС-3, самоходная артиллерийская установка ИСУ-152, реактивные минометы БМ-13 "Катюша", а современную - танки Т-80, Т-72Б3, БМП-2, бронетранспортеры БТР-80, БТР-82А, ствольная артиллерия, ЗРК "Тор-М2У", "Бук", тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек" и другая техника.

Поздним вечером жители Хабаровского края смогут увидеть праздничный салют. Военнослужащие внештатного салютного дивизиона произведут 30 залпов из гаубиц Д-30 в честь юбилея Великой Победы.

Вклад Хабаровского края в Победу

Хабаровский край в годы Великой Отечественной войны был тыловым районом страны. Предприятия региона поставляли для фронта боеприпасы, вооружение, оборонную продукцию, боевые самолеты и суда, ремонтировали танки. Жители края принимали участие и в боевых действиях - на фронт ушли более 120 тыс. человек, с полей сражений домой не вернулись более 47 тыс. человек. За боевые заслуги свыше 70 жителей края стали Героями Советского Союза. Более 100 тыс. тружеников тыла награждены медалями "За доблестный труд".

Президент России Владимир Путин ранее из-за вспышки коронавируса перенес парады Победы с 9 мая на 24 июня. Выбор даты неслучаен: именно в этот день в 1945 году состоялся первый парад Победы на Красной площади. Военные парады пройдут в 28 городах, в том числе в девяти городах-героях, в остальных планируется проведение праздничных шествий и других торжеств. В Хабаровске парад проходил с учетом противоэпидемических мер. До начала торжественного мероприятия были продезинфицированы автомобили для перевозки личного состава, каждый участник парада находится под наблюдением медиков.