Парады прошли на главной базе ТОФ Владивостоке и в Уссурийске

ВЛАДИВОСТОК, 24 июня. /ТАСС/. Праздничные парады, посвященные 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялись во Владивостоке, главной базе Тихоокеанского флота, и Уссурийске. Парады прошли без зрителей из-за угрозы коронавируса, прямые эфиры были организованы в аккаунтах правительства края и на местных телеканалах, все участники шествия и приглашенные на трибуны предварительно были протестированы на коронавирус.

Парад во Владивостоке открылся минутой молчания и исполнением государственного гимна. По центральной площади прошли около 1,5 тыс. человек - военнослужащие соединений Приморской флотилии, морской авиации, береговых войск, женский сводный отряд центра связи Тихоокеанского флота, расчет Уссурийского казачьего войска. Открывая торжества, участников и зрителей поздравил губернатор Олег Кожемяко. "75 лет назад завершилась самая страшная в истории человечества война. Тысячи приморцев ушли на фронт добровольцами, жители края защищали Москву и Ленинград, сражались в Сталинграде и на Курской дуге, штурмовали Берлин. <...> Война оставила след в жизни каждого", - сказал Кожемяко.

Колонну военной техники во Владивостоке возглавил легендарный танк Т-34, участвовавший в Сталинградской битве. По центральной улице прошли самоходные реактивные системы залпового огня "Град", ракетные комплексы "Бастион" и "Панцирь-С1". Впервые в параде приняли участие бронемашины "Тигр" и недавно поступившие на вооружение морской пехоты танки Т-80БВ, а закрыли колонну техники раритетные машины лендлиза - американские "студебеккеры" и "виллисы". Всего в параде в столице ДФО было задействовано 57 единиц техники.

Парад прошел и в Уссурийске - маршировали порядка 2 тыс. военнослужащих Восточного военного округа. "В парадном строю по центральной площади прошли расчеты Приморского общевойскового объединения, роты барабанщиков и выпускников Уссурийского Суворовского военного училища, штурмовой авиаполк "Нормандия - Неман", расчеты реактивной бригады, десантно-штурмовой бригады и бригады материально-технического обеспечения", - сообщила пресс-служба округа.

В механизированной колонне было более 100 единиц военной техники. Возглавила колонну полуторка - основной грузовик Красной Армии "ГАЗ-АА". Из современной техники - самоходные пушки "Гиацинт" и минометы "Тюльпан", ракетные комплексы "Штурм-С" и "Солнцепек". Музыкальное сопровождение было возложено на оркестр Уссурийского гарнизона.

На фронтах воевали около 200 тыс. приморцев, более 40 тыс. погибли. Приморский край стал воротами для поставок союзников по программе ленд-лиза: через Владивосток и Находку шли военная техника, продовольствие и медикаменты. За стойкость и отвагу приморцы были удостоены 230 тыс. боевых наград, среди приморских фронтовиков 104 Героя Советского Союза, 16 полных кавалеров ордена Славы.