Повторные тесты на коронавирус пяти моряков судна Ice stream оказались отрицательными

ВЛАДИВОСТОК, 24 июня. /ТАСС/. Отрицательный результат показали повторные тесты на коронавирус пяти членов экипажа российского рефрижератора Ice stream в южнокорейском порту Пусан, у 16 моряков с которого ранее было выявлено заражение. Об этом сообщила ТАСС в среду гендиректор компании-судовладельца "Рефтрансфлот" Екатерина Морозова.

В понедельник агентство Yonhap распространило информацию, что у 16 из 21 моряков грузового судна, зашедшего в Пусан, выявлен коронавирус. Они были госпитализированы, а пять человек остались на судне, им сделали повторные тесты.

"У всех пяти моряков тесты отрицательные. Они остаются там, дождутся остальных [после госпитализации] и пойдут в море работать", - сообщила собеседница, добавив, что состояние 16 моряков, у которых был выявлен коронавирус, удовлетворительное. Сроки их карантина и лечения составят не менее двух недель.