Трибуны на Красной площади займут почти 2,5 тыс. гостей парада Победы

Как сообщила ТАСС пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова, "на Красной площади специалистами управления делами смонтированы три трибуны: на 1089 (левая), 1089 (правая) и 150 (центральная) посадочных мест". Она отметила, что "нанесена разметка для рассадки гостей с обеспечением безопасного дистанцирования" из-за коронавируса.

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Трибуны на Красной площади подготовлены для 2328 гостей парада Победы, который пройдет в среду.

"Специалистами управделами также смонтировано торжественное оформление Красной площади, нанесена парадная разметка на брусчатке", - сказала Крылова.

Она добавила, что "прибывшие для участия в параде Победы по приглашению президента России официальные делегации размещены в соответствии с нотами от посольств в гостиницах Москвы". Управделами также организовало транспортное обслуживание официальных делегаций и гостей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что среди высоких гостей парада Победы будут руководители Абхазии, Белоруссии, Боснии и Герцеговины (сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик), Казахстана, Киргизии, Молдавии, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, Южной Осетии. По словам представителя Кремля, также будут присутствовать исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович и генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. Песков подчеркнул, что Москва с пониманием относится к тому, что лидеры некоторых стран не смогли приехать из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.