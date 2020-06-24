Газета El Universal опубликовала статью Путина о Второй мировой войне

МЕХИКО, 24 июня. /ТАСС/. Газета El Universal во вторник опубликовала на испанском языке полную версию статьи президента Российской Федерации Владимира Путина о Второй мировой войне. Статья размещена на сайте издания в разделе "Мнение".

"Вторая мировая война не случилась в одночасье, не началась неожиданно, вдруг. Она - результат многих тенденций и факторов в мировой политике того периода, - пишет российский лидер. - Все довоенные события выстроились в одну роковую цепь. Но, безусловно, главное, что предопределило величайшую трагедию в истории человечества, - это государственный эгоизм, трусость, потакание набиравшему силу агрессору, неготовность политических элит к поиску компромисса".

В статье Путин не только привел многочисленные исторические факты, но и поделился воспоминаниями своей семьи о войне. Часть публикации он посвятил урокам войны и вопросам международного сотрудничества.

Статья "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим" была опубликована 18 июня в журнале The National Interest на английском языке, а 19 июня она вышла на сайте Кремля и в "Российской газете" на русском.