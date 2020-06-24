Парады Победы прошли в местах дислокации штабов общевойсковых армий в Чите и Белогорске

ЧИТА, 24 июня. /ТАСС/. Военные парады в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне прошли в среду в Чите и Белогорске - в этих городах Забайкалья и Дальнего Востока находятся штабы 29-й и 35-й общевойсковых армий, сообщили ТАСС в пресс-службе Восточного военного округа.

Парады проходят в среду в семи городах на территории этого округа. Колонны солдат маршируют по улицам Южно-Сахалинска, Хабаровска, Владивостока, Уссурийска, Белогорска, Читы и Улан-Удэ. Кроме того, в восточных регионах пройдут 47 торжественных шествий. В парадах и шествиях примут участие 21 тыс. человек, свыше 600 единиц колесной и гусеничной техники, авиация.

В Чите механизированную колонну возглавил танк Т-34. Над городом пролетели военные самолеты и вертолеты. Всего в мероприятии приняли участие более 1,8 тыс. человек. Военный оркестр и парадные расчеты исполнили песни "День Победы", "Победа" и "Служить России". "По площади имени Ленина прошли танки Т-72, зенитно-ракетные комплексы "Бук" и "С-300", пусковые установки "Искандер-М", боевые машины пехоты БМП-2. В этом году впервые в параде Победы участвуют экипажи станций радиопомех "Леер-3", а также бронеавтомобилей "Тигр", - сказали в пресс-службе.

Боевую технику представили и в Белогорске Амурской области - это самый маленький российский город, где в среду прошел военный парад. Мехколонну там возглавил танк Т-72Б3М. На параде присутствовали пять ветеранов, перед которыми и прошли 1,4 тыс. военнослужащих и 45 единиц боевой техники.

Президент Владимир Путин из-за вспышки коронавируса перенес в стране парады 2020 года с 9 мая на 24 июня - именно в этот день в 1945 году состоялся первый Парад Победы на Красной площади. Сегодня парады встречают 28 городов России, в числе которых - девять городов-героев. В остальных планируется проведение праздничных шествий.