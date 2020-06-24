Основная часть туробъектов Краснодарского края возобновит работу к 1 июля

КРАСНОДАР, 24 июня. /ТАСС/. Более 800 гостиниц, отелей и санаториев возобновили работу в июне в Краснодарском крае - основном из основных туристических регионов России. Полноценное возобновление курортного сезона в регионе прогнозируют к 1 июля, когда откроются большинство объектов туризма, сообщила ТАСС министр курортов, туризма и олимпийского наследия края Светлана Балаева.

"У нас более 6,5 тыс. средств размещения. По состоянию на 22 июня в регионе возобновили свою деятельность чуть более 700 гостиничных объектов и 109 санаторно-курортных учреждений. Основным сдерживающим фактором на сегодняшний день являются требования Роспотребнадзора - они достаточно жесткие и затратные для самих объектов. Кроме того, для заселения в санаторно-курортные учреждения требуются справки об отсутствии коронавируса. Думаю, что до 1 июля основная часть нашей курортной инфраструктуры начнет функционировать в полном объеме", - сказала Балаева.

При этом она отметила, что еще до снятия режима карантина, по состоянию на 15 июня загрузка средств размещения в регионе достигала 26%. "Что касается средней загрузки всех объектов отрасли на сегодняшний день, о ней говорить преждевременно, потому что они еще не все начали функционировать. Туротрасли требуется определенное время для возобновления работы: сами объекты нужно расконсервировать и обеспечить персоналом (от 3 дней до 2 недель в среднем), отработать брони с потребителями, продать свободный номерной фонд", - добавила министр.

По словам Балаевой, сразу после появления в СМИ сведений о снятии режима карантина в Краснодарском крае с 21 июня в регионе зафиксировали рост бронирования номерного фонда, в первые же сутки начали прибывать гости и персонал, необходимый для возобновления работы средств размещения. Балаева отметила, что на увеличении доли внутреннего туризма может отразиться и остающиеся закрытыми из-за пандемии российские границы. При этом, по ее мнению, потребители потеряли часть доходов, что может привести к отказу от отдыха. Кроме того, некоторые люди не захотят рисковать своим здоровьем и откажутся в текущем году от отдыха на курортах в связи с сохраняющейся угрозой распространения коронавируса.

Тенденции турсезона на Кубани

Балаева отметила, что в Краснодарском крае в этом году по традиции туристы смогут приобщиться к различным видам отдыха по разным ценам. Курорты Краснодарского края составляют серьезную конкуренцию западным: здесь ежегодно обновляется и строится новая инфраструктура, в регион приходят мировые туристические бренды. Только по системе "все включено" в регионе работают более 70 объектов размещения отдыхающих.

"На Азовском море развит кемпинг, есть возможность заниматься водным видами спорта, проводить отдых активно. Что касается Черноморского побережья, здесь спектр услуг еще более широк: близость гор позволяет совместить морской отдых с экологическим туризмом. В Краснодарском крае более 100 объектов агротуризма разной направленности: начиная от страусиных ферм, заканчивая производством чая. Приехав в Краснодарский край на побережье, можно познакомиться и с внутренним бытом региона, у нас есть богатое историческое наследие, которое предоставлено в музейных комплексах Фанагория и Горгипия в Темрюке и в Анапе, этнографические объекты, такие как Атамань", - резюмировала собеседница агентства.

Президент ассоциации "Российский союз туриндустрии - Юг" Наталья Косьмина в беседе с корреспондентом ТАСС выразила уверенность, что заинтересованность туристов в отдыхе на курортах Краснодарского края в ближайшее время будет расти. "Период сидения дома в определенной степени настолько надоел, что люди готовы и открыты к любому путешествию. Безусловно, все очень ждали снятия ограничений, чтобы можно было попасть на курорты. Конечно, огромное количество людей у нас поедут отдыхать и на курорты Краснодарского края ", - пояснила собеседница агентства.

Косьмина отметила, что в этом году возросла популярность самостоятельного отдыха, без помощи туристических компаний и агентств, поскольку туристы стараются минимизировать расходы. При этом она отметила, что отрасли важно не допустить роста стоимости услуг. Так, некоторые отельеры ищут возможность компенсировать потерянную за время действия карантинных мер прибыль и поднимают цены на размещение. Это, указывает эксперт, может привести к тому, что часть туристов перенесет свой отдых на период, когда появится возможность поехать на зарубежные курорты.

В 2019 году турпоток на Кубань составил порядка 17,3 млн отдыхающих, средняя загрузка средств размещения - 71,3%. Из-за пандемии коронавируса в регионе ввели мораторий на взимание курортного сбора до конца 2020 года. Ранее Балаева сообщала ТАСС, что в течение оставшихся двух месяцев лета планируется принять около 7 млн отдыхающих.