Одна из ведущих газет Болгарии опубликовала статью Путина о Второй мировой войне

СОФИЯ, 24 июня. /ТАСС/. Популярная болгарская газета "Труд" опубликовала в среду на болгарском языке полную версию статьи президента Российской Федерации Владимира Путина о Второй мировой войне. Статья была напечатана изданием в виде отдельной брошюры, вложенной в основной выпуск.

"22 июня 79 лет назад началась операция "Барбаросса" - нападение гитлеровской Германии на Советский Союз, которое открыло Восточный фронт. Четыре года спустя с решающей ролью Советской армии нацизм в Европе был разгромлен. Несколько дней назад президент Владимир Путин опубликовал статью по поводу 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. "Труд" представляет своим читателям полный текст этой статьи", - пишет газета.

Специальное издание "Труда" иллюстрируют серия фотографий и плакатов военного времени, а также фотографии традиционной акции "Бессмертный полк" с участием президента России.

Статья "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим" 18 июня была опубликована в журнале National Interest на английском языке, а 19 июня - на сайте Кремля и в "Российской газете" на русском. В ней Путин не только привел многочисленные исторические факты, но и поделился воспоминаниями своей семьи о войне. Часть публикации он посвятил урокам войны и вопросам международного сотрудничества.