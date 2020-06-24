На Камчатке зафиксировали рост числа заразившихся коронавирусом

Камчатский край сейчас лидирует среди регионов Дальнего Востока по количеству заразившихся коронавирусом на 100 тыс. населения, а ежесуточный прирост количества пациентов с подтвержденным диагнозом составляет около 3%, что выше, чем в большинстве субъектов макрорегиона.

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 июня. /ТАСС/. Коронавирус лабораторно подтвержден у 93 пациентов на Камчатке за сутки. Об этом ТАСС сообщили в правительстве региона в среду.

"За прошедшие сутки коронавирус выявлен у 93 человек, выздоровели 24 пациента, трое умерли. Это самый высокий прирост количества заразившихся с начала пандемии, общее число заболевших в настоящий момент - 1927 человек", - сказал собеседник агентства.

Вспышки заболевания зафиксированы на золотодобывающих, рыбоперерабатывающих предприятиях края, а также на городской станции скорой помощи - там заразились более 110 сотрудников. По данным краевого Минздрава, 12% всех заразившихся коронавирусом на Камчатке - работники медучреждений.

Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил Минздраву РФ направить в Камчатский край достаточное число медицинских работников. В регионе уже работают медики из Хабаровска, Владивостока, Москвы, а также приезжие бригады военных врачей. Также по просьбе вице-спикера Госдумы Ирины Яровой в начале июня из столицы на Камчатку были направлены бригады врачей и медоборудование от правительства федерального центра. В ближайшие дни власти Камчатки ожидают приезд еще 13 медиков.