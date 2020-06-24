Белого медвежонка в якутском зоопарке назвали Алмазом

ЯКУТСК, 24 июня. /ТАСС/. Белого медвежонка, родившегося в декабре прошлого года в якутском зоопарке "Орто Дойду", назвали Алмазом после подведения итогов конкурса на выбор ему клички, сообщили журналистам в среду в пресс-службе Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии.

"Белого медвежонка назвали символическим для Якутии именем Алмаз. Накануне подведены итоги конкурса на выбор имени для белого медвежонка из зоопарка "Орто Дойду". Жюри в составе представителей компании "Роснефть" и Минэкологии Якутии выбрали для медвежонка имя Алмаз", - говорится в сообщении.

Конкурс на выбор клички медвежонка стартовал в мае. Всего поступило свыше тысячи вариантов.

"Пока шел конкурс, медвежонок активно рос. Когда в апреле малыш с мамой Колыманой впервые вышел из "берлоги", он весил 18 кг. За месяц с лишним новый житель зоопарка прибавил в весе почти вдвое - до 30 кг. Медвежонок стал активнее и любознательнее, привык к сотрудникам зоопарка и чувствует себя прекрасно", - добавили в ведомстве.

Белая медведица Колымана будучи медвежонком была найдена в апреле 2012 года бригадой "Медвежьего патруля", в чьи обязанности входит наблюдение за белыми медведями и защита их родовых берлог. Так как поиски матери-медведицы не привели к результату, медвежонка доставили в зоопарк "Орто Дойду". Позднее к ней из Санкт-Петербурга прилетел годовалый самец Ломоносов. В конце 2016 года Колымана родила первого медвежонка, которого впоследствии передали в Ленинградский зоопарк. По словам специалистов, очень редко рожденная на воле медведица размножается в неволе.