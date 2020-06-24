СМИ: в Токио зафиксировали максимальный дневной прирост заражений коронавирусом с 5 мая

ТОКИО, 24 июня. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в столице Японии за минувшие сутки составило 55, что стало максимальным показателем с 5 мая. Об этом в среду сообщил телеканал NHK .

В городе сняты все ограничения на ведение бизнеса и работу различных объектов. Последнюю неделю в Токио каждый день стабильно выявляли 30-40 случаев заражения, что почти в два раза выше показателей в начале июня.

Большинство заражений, по сообщениям властей, при этом приходится на посетителей и сотрудников развлекательных и питейных заведений.

Общее число инфицированных в Японии, по последним данным, превысило 18,7 тыс., включая пассажиров и членов экипажа американского круизного лайнера Diamond Princess. Почти 980 человек умерли.

8 апреля в Токио и прилегающих к нему префектурах Канагава, Сайтама и Тиба, в префектурах Осака и Хёго на юго-западе главного японского острова Хонсю и в префектуре Фукуока на острове Кюсю был введен режим чрезвычайной ситуации. 16 апреля власти расширили его на всю территорию страны и затем продлили до 31 мая. Не дожидаясь этого срока, правительство 14 мая объявило о досрочном снятии режима почти по всей стране - в 39 из 47 префектур. Через неделю власти также приняли решение об отмене ограничительных мер в Киото, Осаке и Хёго. С 25 мая режим ЧС снят в оставшихся префектурах Токио, Канагава, Сайтама, Тиба и Хоккайдо.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились почти 9,2 млн человек, более 470 тыс. умерли.