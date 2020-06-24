В ООН разработали рекомендации по защите детей в онлайновой среде

ЖЕНЕВА, 24 июня. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Интернет, ставший ценным источником информации, может таить опасность, причем особенно уязвимы дети. Об этом напомнил Международный союз электросвязи (МСЭ), представивший 23 июня в Женеве новые "Руководящие указания по защите ребенка в онлайновой среде". Они предназначены для широкой аудитории.

Как напоминают в МСЭ, сейчас каждый третий пользователь интернета в мире - младше 18 лет. Между тем в интернете дети могут подвергаться "различным видам воздействия, обусловленным контентом, контактами и причиняющим вред поведением в онлайновой среде. Особую актуальность эта проблема приобрела во время пандемии коронавируса, когда многие дети находятся в сети чаще, чем обычно.

Генеральный секретарь МСЭ Хоулинь Чжао заявил в связи с публикацией "Руководящих указаний", что они призваны "сохранить благополучие, неприкосновенность и безопасность наших детей". В свою очередь спецпредставитель генерального секретаря ООН по вопросу о насилии в отношении детей Наджат Маалла Мджид напомнила, что "модели поведения злоумышленников и преступных сетей постоянно меняются, как это видно во время пандемии COVID-19". По ее словам, крайне важно, чтобы системы защиты ребенка "развивались также быстро и даже быстрее".

Для юных пользователей интернета в "Руководящих указаниях" предназначен доступный по языку и яркий по оформлению блок информации. Для детей до девяти лет - это сборник рассказов о том, как обеспечить свою безопасность в онлайновой среде. Тем, кому от 9 до 11 лет, в МСЭ предлагают познакомиться с учебником на эту тему. Дети и молодежь в возрасте от 12 и 18 лет имеют возможность почерпнуть сведения на сайте.

Отдельный раздел рекомендаций предназначен родителям и педагогам, Подчеркивается важность их открытого общения и диалога с детьми. Родители должны быть в курсе онлайновых и мобильных услуг, которыми пользуются дети. Рекомендовано также контролировать использование кредитной карточки и других механизмов оплаты.

Есть в "Руководящих указаниях" также разделы для представителей коммуникационной отрасти и государственных органов.

Документ МСЭ составлен "с чистого листа", чтобы учесть изменения, произошедшие в цифровой сфере, а именно появление "интернета вещей", игрушек с выходом в интернет, онлайновых игр. Учтен также прогресс в сфере искусственного интеллекта, машинного обучения и робототехники.