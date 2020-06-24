В Приморье во дворах начали проводить летние вечера для людей старшего возраста

ВЛАДИВОСТОК, 24 июня. /ТАСС/. Сезон вечеров для граждан старше 50 лет открыли в Приморье. Первыми начали работать площадки в Черниговском районе, в развлекательную программу вошли только дворовые концерты, слушать которые можно с балконов или из открытых окон, сообщается в среду на сайте правительства Приморского края.

"Сезон летних танцевальных площадок для граждан в возрасте 50 лет и старше открылся в Черниговском районе. С учетом текущей эпидобстановки площадка будет работать в передвижном формате и даст концерты во дворах всех микрорайонов Черниговки", - говорится в сообщении.

Планируется, что концерты будут проходить на протяжении всего лета три раза в неделю. В условиях режима повышенной готовности и самоизоляции для граждан "серебряного" возраста в Приморье по-прежнему действуют в режиме онлайн различные клубы и кружки по интересам.

В Приморье акция "Летние вечера 50+" проходит уже четвертое лето, это одно из мероприятий регионального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография". В прошлом году досуговые площадки были открыты в 20 муниципалитетах, к танцевальным вечерам приобщились около 12 тыс. человек старшего возраста.

Черниговский район расположен на юго-западе Приморского края, более чем в 200 км от Владивостока. В 24 пунктах муниципального образования живут около 32 тыс. человек, почти треть из них - люди пенсионного возраста.

Нацпроект "Демография" включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.