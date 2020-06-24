В Самаре проходит военный парад в честь юбилея Победы

ТАСС, 24 июня. Военный парад в честь 75-летния Победы в Великой Отечественной войне начался в Самаре на площади имени Куйбышева. В параде принимают участие соединения и воинские части Министерства обороны РФ, а также других силовых министерств и ведомств, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"На площади имени Куйбышева начался военный парад. Он проходит при участии зрителей", - сказала собеседница агентства.

Зрителями парада в этом году стали те, кто стоял на передовой в борьбе с распространением коронавирусной инфекцией, помогал находящимся на самоизоляции гражданам, обеспечивал уход и доставку необходимых лекарств и продуктов.

"Это, прежде всего, медицинский персонал самарских лечебных учреждений, социальные работники, волонтеры, почтальоны, члены общественных организаций. Для соблюдения социальной дистанции на установленных на площади трибунах зрителями занято менее 10% посадочных мест. Кроме того, для безопасности зрителям выдали средства индивидуальной защиты: маски, комплекты одноразовых перчаток и антисептики", - отметили в пресс-службе.

По данным пресс-службы Центрального военного округа (ЦВО), всего в параде примут участие около 1 700 военнослужащих округа и сотрудников силовых ведомств, а также более 50 единиц военной техники, в том числе бронированные автомобили "Тигр-СпН", танки Т-72Б3, самоходные гаубицы 2С19 "Мста-С", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", зенитные ракетные комплексы С-300 и реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град". Во время парада над Самарой пролетят 14 самолетов и вертолетов, в том числе вертолеты Ми-2 и Ми-8, сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31, сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34.

После завершения военного парада в Москве над Самарой пролетят два стратегических ракетоносца Ту-95МС "Самара" и Ту-160 "Николай Кузнецов".