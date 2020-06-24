В Якутии открыли памятник снайперу и провели автопробег техники военных лет

ЯКУТСК, 24 июня. /ТАСС/. Открытие памятника собирательному образу якутского снайпера и автомобильный пробег техники военных лет состоялись в среду в Якутске в честь 75-летия Победы, сообщили в пресс-службе правительства Якутии.

"В мемориальном комплексе "Солдат Туймаады" в Якутске 24 июня состоялось торжественное открытие памятника собирательному образу якутского снайпера Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

Памятник открыли при участии главы Якутии Айсена Николаева и мэра Якутска Сарданы Авксентьевой. Памятник изготовлен на Каслинском заводе архитектурно-художественного литья. Памятник установили члены студенческого строительного отряда.

"С самого начала Великой Отечественной войны якутские снайперы были признаны меткими стрелками, способными поразить цель с первого выстрела. В снайперы отбирали самых метких и выносливых, бойцов с железной выдержкой и твердой рукой. И такими качествами обладали наши земляки, слава о которых гремела на всех фронтах. Имена Федора Охлопкова, Алексея Миронова, Ивана Кульбертинова, Дмитрия Гуляева, Егора Петрова, Михаила Стрекаловского и других великих сынов якутской земли навсегда вписаны в историю Великой Отечественной войны. И подвиг наших снайперов, внесших весомый вклад в общее дело Победы, не должен быть предан забвению", - сообщил Николаев на своей официальной странице "ВКонтакте".

В честь празднования 75-летия Победы в Якутске состоялся автопробег. По центральным улицам города прошла военная ретро-техника из коллекции регионального отделения ДОСААФ: бронетранспортеры, автомобили ГАЗ, грузовик ЗИС-5 и другие. Количество техники составило более 10 единиц, была представлена и современная техника: БТР-70, БТР-80 и прочие. С учетом пандемии коронавируса были приняты меры безопасности.

За годы войны на фронт были призваны около 62 тыс. жителей Якутии. Они принимали участие в обороне Москвы и Ленинграда, в битвах за Сталинград, на Курской дуге, в освобождении оккупированных немецкими войсками стран Европы, окончательном разгроме фашистской Германии. Воины из Якутии были представлены во всех родах войск, особенно отличились меткие стрелки.