В Москве ограничили движение по Москворецкой набережной

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Проезд по Москворецкой набережной в Москве ограничили в связи с пропуском автобусов для парада Победы. Об этом сообщил столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) на своей официальной странице в Twitter.

"Москворецкую набережную вновь перекрыли - осуществляется пропуск автобусов", - говорится в сообщении.

Специалисты ЦОДД также рекомендуют жителям столицы перед поездкой в центр города заранее ознакомиться с перекрытиями улиц, а также с изменением работы столичных станций метрополитена. "Если вы планируете поехать в центр на метро, учтите, что часть станций пока работает только на вход", - уточнили в ЦОДД.

24 июня с 05:30 и до окончания парада станции "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая" и "Библиотека им. Ленина" будут работать только на вход и пересадку пассажиров.