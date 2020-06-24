МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Чувашии со 100-летием республики. Телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

"Отрадно, что вы стремитесь эффективно решать стоящие перед республикой задачи, своей созидательной работой содействуете процветанию родного края. Сегодня в Чувашии успешно реализуются востребованные инициативы в промышленности и сельском хозяйстве, здравоохранении и образовании, спорте и туризме. Все эти масштабные программы служат благополучию людей, повышению качества их жизни", - подчеркнул президент.

Путин отметил большой исторический путь республики, а также вклад многих поколений жителей Чувашии в сбережение богатейшего исторического, культурного, духовного наследия России.

Чувашская республика образована 24 июня 1920 году как Чувашская автономная область. 21 апреля 1925 года преобразована в Чувашскую Автономную Советскую Социалистическую Республику, 19 октября 1990 года - в Чувашскую Советскую Социалистическую Республику. 13 февраля 1992 года Верховный Совет Чувашии принял закон о переименовании региона в Чувашскую Республику - Чаваш республику. С 9 июня 2001 года - Чувашская Республика - Чувашия. Входит в Приволжский федеральный округ.